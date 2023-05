Thiago Silva torna davvero: via libera e firma gratis

Thiago Silva ha vissuto una carriera a dir poco impressionante, giocando in alcuni tra i club più importanti al mondo e vincendo moltissimo. Ora è pronto ad un’altra avventura

La stagione volge al termine, con il rush finale che un po’ ovunque si prepara a decretare gli ultimi obiettivi dell’anno per poi dedicarsi anima e corpo alla prossima sessione estiva di calciomercato, che potrebbe andare a modificare la struttura di molte squadre. Chi ha cambiato tantissimo, ma con scarsi risultati, negli ultimi 12 mesi è il Chelsea.

La compagine londinese si prepara a chiudere mestamente un campionato disastroso che vede al momento i ‘Blues’ all’undicesimo posto con appena 42 punti conquistati. Un’annata che tra cambi di rotta, fior fior di milioni spesi, cambi di allenatore e risultati fortemente negativi, non ha soddisfatto le alte aspettative di tifosi e società. Il Chelsea è infatti uno dei flop peggiori dell’intera stagione di calcio europeo, ed in estate cambierà ancora una volta assetto tra campo e panchina. Fari puntati anche sui calciatori che potrebbero andare via, come il veterano Thiago Silva, che sembra arrivato alla conclusione del suo percorso in quel di Londra.

Calciomercato, Thiago Silva pronto a tornare in Brasile: il Chelsea non pone ostacoli

Thiago Silva ha avuto una carriera radiosa, illuminata dai grandi successi personali e di squadra ottenuti lungo tutto il percorso che in Europa lo ha portato a vestire maglie importanti come quelle di Milan, PSG e Chelsea.

Il granitico centrale brasiliano ha lasciato il segno con la sua classe e la sua eleganza ovunque, portando in dote come apice massimo la vittoria della Champions con i ‘Blues’ nel 2021, senza dimenticare ben 7 campionati francesi, e supercoppe e coppe nazionali sparse.

Con la nazionale invece portato a casa una Copa America e una Confederations Cup, e proprio in patria potrebbe tornare al termine di questa annata. Thiago Silva potrebbe quindi chiudere la sua esperienza al Chelsea e tornare in Brasile per giocare un anno ancora con la ‘sua’ Fluminense dove peraltro gioca l’amico Marcelo. Secondo quanto evidenziato dal ‘Telegraph’ il club londinese non porrebbe ostacoli (liberandolo) al desiderio del veterano verdeoro per un ritorno emozionante.