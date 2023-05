“Sono scioccato”: il presidente è una furia, dito medio alla Curva

Presidente furioso dopo quanto accaduto in campo: gestaccio ai tifosi e risposta polemica ad un giornalista

Giornata da dimenticare, reazioni comprese. Il presidente contestato che reagisce ai tifosi, le polemiche in sala stampa, tutto a far da contorno ad un risultato drammatico sul campo.

La Spal è retrocessa in Serie c e lo ha fatto in una stagione in cui le ambizioni erano ben altre. La sconfitta contro il Parma nel derby emiliano ha rappresentato l’atto conclusivo di un’annata deludente: gli estensi salutano al serie cadetta e il presidente Joe Tacopina è furioso nel post gara.

Prima la reazione alla Curva che contestava lui e i calciatori: il numero uno della società emiliana ha rivolto il dito medio allo spicchio di stadio più caldo. Quindi le dichiarazioni in sala stampa, con alterco con un giornalista della RAI. Il cronista gli ha chiesto se si assumesse la responsabilità della retrocessione e Tacopina – che aveva iniziato proprio facendo mea culpa – o ha attaccato, rimarcando come fosse per la prima volta presente allo stadio.

Spal in Serie C, la furia di Tacopina

Ma il presidente della SPAL è un fiume in piena e ce l’ha con tutti, in primo luogo i calciatori, colpevoli della retrocessione sul terreno di gioco.

“La squadra è senza cuore, spirito e anima – le sue parole -. Ci sono delle persone che fanno lavori pericolosi, come i vigili del fuoco, loro sono privilegiati: giocano a calcio e vengono pagati tanto. Sono scioccato dal loro comportamento, non gliene frega nulla”. Tacopina assolve Giuseppe Rossi (“Ti tiene veramente”) e i giovani (“hanno dato il massimo”) ma torna ad accusare alcuni componenti della squadra.

“Abbiamo speso 25 milioni, cambiato tre allenatori, ma neanche Guardiola sarebbe riuscito a salvarci. Ci sono stati alcuni errori nel costruire la squadra – ha ammesso – : mie e di Fabio Lupo. Ma il problema principale è che la squadra non ha fato il 100%”. Ora la punizione con allenamenti fino al termine di giugno poi Tacopina preannuncia “decisioni nelle prossime settimane”.