Probabili formazioni Spezia-Milan: Pioli cambia in attacco, Semplici punta su Nzola

Le probabili formazioni di Spezia-Milan, match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A

Partita da non sbagliare per Spezia e Milan. I liguri sono sempre più con l’acqua alla gola e un ulteriore passo falso potrebbe essere fatale. Discorso simile per i rossoneri, che rischiano di veder compromessa la corsa alla Champions League.

Entrambe le squadre si presenteranno all”Alberto Picco’ di La Spezia, con diverse assenze pesanti. Il Milan dovrà fare a meno di Rafael Leao, Ismael Bennacer, Rade Krunic, Junior Messias, Alessandro Florenzi e Zlatan Ibrahimovic, oltre che dello squalificato Thiaw. Niente turnover massiccio come a Bologna per Pioli, che deve conquistare i tre punti. Cambia però l’attacco, con Olivier Giroud che va in panchina. Spazio così ad Origi e Rebic in avanti, insieme a Saelemaekers sulla destra. Per il ruolo di trequartista il mister ha pensato sia a Pobega che a De Ketelaere, ma alla fine a spuntarla dovrebbe essere ancora Brahim Diaz. Non ci sono dubbi per il resto della formazione, con l’ex Torino che affiancherà Tonali a centrocampo. Davanti a Mike Maignan, invece, spazio a Theo Hernandez, Tomori, Kjaer e Kalulu. Il francese è in vantaggio su Calabria, in quello che appare essere l’unico ballottaggio in difesa.

La notizia più importante per lo Spezia è il ritorno di Nzola dal primo minuto. L’attaccante verrà affiancato da Simone Verde a destra ed Emmanuel Gyasi a sinistra. Come detto anche per Semplici tante defezioni, come Bastoni e Agudelo. A centrocampo spazio così a Salvatore Esposito, Albin Ekdal e Mehdi Bourabia. Dietro agiranno Kelvin Amian, Ethan Ampadu, Przemyslaw Wisniewski, e Dimitrios Nikolaou. Tra i pali chiaramente Bartlomiej Dragowski.

Le formazioni di Spezia-Milan

Ecco le formazioni di Spezia-Milan:

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Esposito, Ekdal, Bourabia; Verde, Nzola, Gyasi. All.: Leonardo Semplici.

INDISPONIBILI: Bastoni, Beck, Holm, Maldini, Moutinho, Sala, Zovko

SQUALIFICATI: Agudelo

DIFFIDATI: Amian, Ekdal, Gyasi, Holm

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Origi. All.: Stefano Pioli.

INDISPONIBILI: Bennacer, Florenzi, Junior Messias, Krunic, Ibrahimovic, Leao

SQUALIFICATI: Thiaw

DIFFIDATI: Kalulu, Kjaer, Pobega, Rebic

Serie A, Spezia-Milan: dove vederla in tv

Il match tra lo Spezia e il Milan, valevole per la 35a giornata di Serie A, che avrà inizio alle ore 18.00 di sabato 13 maggio, al Picco, sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. Per seguire la sfida sarà necessario scaricare l’app ufficiale o attraverso il sito ufficiale.

Il calendario di Spezia e Milan

Lo Spezia chiamato a salvarsi, dopo la partita con i rossoneri, sarà impegnato contro Lecce, in trasferta, domenica 21 maggio alle ore 12.30, e poi contro Torino e Roma

il Milan dopo la partita contro lo Spezia potrà pensare al derby di ritorno. Poi gli uomini di Pioli torneranno a pensare al campionato e alle ultime tre partite della stagione: contro contro la Sampdoria tra le mura amiche, sabato 20 maggio alle ore 20.45. Finale, 28 maggio e 4 giugno, contro Juve, in trasferta, e Verona in casa.