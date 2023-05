Offerta folle per Lautaro Martinez: impossibile rifiutare per l’Inter

Lautaro Martinez è forse uno dei pochi incedibili dell’Inter: occhio però a una possibile mega offerta nel prossimo mercato estivo per il ‘Toro’ campione del mondo

L’Inter è a un passo da una finalissima di Champions League insperata a inizio stagione, dopo il 2-0 rifilato ai cugini del Milan nel primo round delle semifinali di San Siro.

Dzeko e Mkhitaryan avvicinano i nerazzurri all’ultimo atto di Istanbul, con il sempreverde bosniaco a interagire a meraviglia in attacco con Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ non è andato a segno, disputando però una partita di alto livello anche al servizio della squadra. Il capitano è il bomber principe della formazione di Simone Inzaghi: ben 24 le reti stagionali in tutte le competizioni e una leadership ormai acclarata nel gruppo interista. Lautaro rappresenta il presente ma anche il futuro dei meneghini ed è probabilmente uno dei pochi campioni incedibili dell’Inter.

Simeone non si arrende: il piano per strappare Lautaro all’Inter

I rumors sul suo conto però non si spengono, provenienti soprattutto dalla Spagna oltre alle big inglesi. Qualche anno fa fu il Barcellona a corteggiare il campione del mondo argentino, mentre adesso ci sarebbe l’Atletico Madrid a fare più di un pensierino a Lautaro.

Il connazionale Simeone è un estimatore di vecchia data del ‘Toro’ e già in passato aveva provato ad approcciare per un possibile sbarco a Madrid dell’attaccante. Il ‘Cholo’ avrebbe messo in cima alla lista dei desideri un centravanti di grido per il prossimo mercato estivo, facendo proprio il nome di Lautaro Martinez alla dirigenza dei ‘Colchoneros’ come scrive il portale iberico ‘Fichajes.net’. L’Atletico e l’ex Simeone avrebbero un piano per strappare l’argentino all’Inter: incassare 100 milioni dalla cessione al Chelsea di Joao Felix (attualmente in prestito in quel di Londra), tesoretto poi da destinare al club di Zhang per Lautaro. Da capire eventualmente se un assegno a tripla cifra basterebbe per convincere l’Inter e la dirigenza di Viale della Liberazione a privarsi del suo diamante più pregiato.