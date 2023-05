Juve, rinnovo e cessione: 50 milioni

Mercato Juventus, prima il rinnovo e poi la cessione con tanto di prezzo fissato: 50 milioni di euro

In questi anni si è imposto come vero e proprio leader difensivo del Villarreal. Le ottime prestazioni con il ‘Submarino Amarillo’ hanno portato Pau Torres a diventare un componente fisso della nazionale spagnola.

Prestazioni che non sono certamente passate inosservate e che potrebbero portare il difensore centrale mancino verso altri lidi. L’interesse nei confronti del difensore classe 1997 non manca e sembra difficile che il Villarreal possa riuscire a trattenerlo. Sulle tracce del ragazzo c’è, tra gli altri, anche la Juventus, ma gli spagnoli hanno un piano.

Juve su Pau Torres, ma il Villarreal punta al rinnovo

Il contratto di Pau Torres scade infatti nel 2024 e al momento la speranza del club sarebbe quella di incassare una cifra tra i 45 e i 50 milioni di euro.

Un prezzo ritenuto decisamente troppo alto dalle società interessate. Oltre alla Juventus, il cui interesse per il giocatore è noto da tempo con tentativi già effettuati la scorsa estate, dalla Spagna sottolineano come il ragazzo piaccia molto in Premier League e in particolare a Tottenham e Aston Villa. Nessuno dei club però è intenzionato a spendere una tale cifra per un giocatore pronto a liberarsi a zero tra un anno. Ecco allora che il Villarreal sarebbe intenzionato a rinnovare il contratto di Pau Torres proprio per fare in modo di poter incassare quanto sperato.

Lo riferisce ‘El Gol Digital’, che sottolinea come il presidente Fernando Roig è intenzionato a prolungare il contratto del giocatore. L’entourage sta ascoltando con grande attenzione le proposte delle società interessate, in particolare quella della Juve, ma al momento ogni discorso legato al rinnovo sembra prematuro. Torres appare concentrato sul finale di stagione, con l’obiettivo di portare il Villarreal in Champions League. La Juve comunque vigila e spera che i discorsi legati al rinnovo non vadano a buon fine.