Invasione di campo e allenatore aggredito: è successo di tutto

Brutto episodio con finale di gara arroventato: un tifoso fa invasione di campo e aggredisce l’allenatore, cosa è successo

Le gare di fine stagione, lo sappiamo, recano con sé sempre un carico di tensione notevole, per la posta in palio che raddoppia, anzi triplica. Partite tiratissime e decisive per il futuro dei club e in qualche occasione possono esserci episodi piuttosto incresciosi.

Un’invasione di campo è quella che si è verificata lì dove non ci si aspetterebbe proprio, in Inghilterra. Primo match del sabato in Premier League tra Leeds e Newcastle, con i padroni di casa a caccia di punti salvezza e gli ospiti terzi per blindare il piazzamento in zona Champions. In un finale rovente a dir poco (pari del Leeds sul 2-2 al 79′ dopo che due rigori di Wilson avevano portato in vantaggio i Magpies ed espulsione per i padroni di casa di Junior Firpo al 91′), un tifoso di casa ha invaso il terreno di gioco e prima di essere portato via dalle forze dell’ordine ha apostrofato Eddie Howe, allenatore ospite, colpendolo con una manata al petto. Una aggressione che probabilmente gli costerà molto cara.