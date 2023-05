Disastro Milan: squadra e Curva Sud a colloquio, ecco cosa è successo

Confronto tra i rossoneri e i suoi tifosi al termine della partita del Picco. Ecco cosa è successo alla fine del match

E’ un Milan disastroso quello che perde al Picco di La Spezia. I rossoneri cadono malamente in trasferta, dopo il ko contro l’Inter.

Tonali e compagni non sono riusciti mai a rendersi pericolosi e hanno subito l’ennesimo gol da corner, prima della pennellata con cui Esposito, su calcio di punizione, ha trovato il raddoppio. Il Milan ha davvero fatto male, come mai prima.

Ma la Curva Sud non ha mollato la squadra, incitandola per l’intero match. A fine partita i rossoneri, con Stefano Pioli, si sono così recati nello spicchio di stadio, dedicato ai tifosi del Diavolo, per ringraziarli. E’ partito così il coro di incitamento “Noi vogliamo 11 leoni“, anche in vista del derby di martedì in cui servirà una vera impresa.

Milan, la Curva Sud sprona la squadra: parlano Kjaer e Pioli

C’è stato anche un colloquio tra le parti, come sottolineato dal tecnico rossonero nel post gara: “I tifosi ci hanno stimolato e spronato per dare tutti il massimo perché è una grossa sfida e un grande obiettivo”, ha affermato Pioli.

Sono arrivate anche le dichiarazioni di Kjaer in merito al confronto con i tifosi: “Ci siamo detti che stasera non era sufficiente, però c’è la partita di martedì, dove dobbiamo cancellare questa”. La Curva Sud, come fatto in passato, si dimostra ancora una volta vicina alla squadra e non la lascia sola nel momento di massima difficoltà. Ci sarà tempo per le critiche.