DIRETTA Serie A, Spezia-Milan: le formazioni ufficiali LIVE

Anticipo delle 18 della trentacinquesima giornata di Serie A, Spezia-Milan verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Dopo la brutta prestazione contro l’Inter, culminata nella sconfitta per 0-2 nell’andata delle semifinali di Champions League, il Milan torna in campo alle 18. La partita in casa dello Spezia mette in palio punti fondamentali nella lotta per la salvezza e per i primi quattro posti. Dopo il pareggio della Lazio, i rossoneri hanno l’opportunità di portarsi a meno uno dai biancocelesti in caso di vittoria.

Con il pensiero rivolto anche al derby di ritorno di martedì prossimo, Stefano Pioli ha effettuato diverse rotazioni nell’undici titolare, dettate anche dagli infortuni. Rafael Leao, Rade Krunic e Messias non sono infatti entrati nella lista dei convocati, ma verranno recuperati per la sfida contro l’Inter. Una gara da vincere a tutti i costi, dicevamo, anche se le ambizioni rossonere vanno a scontrarsi con quelle dei padroni di casa. Terzultima con 27 punti in classifica, la squadra allenata da Leonardo Semplici deve cercare l’impresa e provare a fare bottino pieno. In caso di successo, i liguri raggiungerebbero momentaneamente il Verona a quota 30.

Le ultime tre sfide in Serie A si sono concluse con il punteggio di 2 a 1: due volte a favore dei rossoneri e una volta a favore dei bianconeri, che espugnarono San Siro nella gara arbitrata da Serra. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Spezia-Milan: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma sabato 13 maggio alle 18, Spezia-Milan verrà trasmessa su DAZN. Ecco le formazioni della partita:

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Nikolaou, Wisniewski; Amian, Ekdal, Bourabia, Esposito, Reca; Nzola, Gyasi. All. Semplici

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Diaz, Rebic; Origi. All. Pioli.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83, Juventus 66, Lazio* 65, Inter 63, Milan 61, Atalanta* 58, Roma 58, Fiorentina 46, Udinese 46, Bologna 46, Monza 46, Torino 46, Sassuolo 44, Empoli e Salernitana* 38, Lecce* 32, Verona 30, Spezia 27, Cremonese 24, Sampdoria 17

*una gara in più