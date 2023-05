Alta tensione: doppia retrocessione e spintoni in panchina

Contestazione accesa della curva e partita sospesa: oggi in campionato è successo davvero di tutto

Alta tensione nel campionato di Serie B. Due giornate alla fine, ormai ci si gioca davvero tutto. In Venezia-Perugia gli animi si sono surriscaldati subito, con il peggio toccato allo scadere quando Casasola – che dieci minuti prima, su rigore, aveva riaperto la partita – spintona a bordo campo il vice allenatore dei lagunari, Godinho. Un gesto costato il rosso all’estero perugino.

La gara è stata vinta per 3-2 dal Venezia, col Perugia ora con un piede e mezzo in C a 90′ dal termine del campionato. Chi è invece già retrocesso ufficialmente sono il Benevento, inutilmente vittorioso oggi contro il Modena e la Spal di Tacopina (allenata da Oddo e prima ancora da De Rossi) battuta invece in casa dal Parma.

La partita del ‘Paolo Mazza’ è stata sospesa per qualche minuto a dieci dalla fine a causa della curva estense, che ha contestato la squadra lanciando fumogeni in campo.