A suon di milioni per battere il Milan: assalto bianconero

Il Milan tiene d’occhio un talento francese che milita in Germania, ma la concorrenza è tanta e si moltiplica ulteriormente. Sfida anche dai bianconeri

Alle ore 18 il Milan scenderà in campo per la 35esima giornata di Serie A contro lo Spezia. I rossoneri non hanno alcun margine d’errore vista la situazione di classifica delicata e la tanta concorrenza per un posto nella prossima Champions League.

Il finale di stagione della compagine allenata da Stefano Pioli è quindi ricchissimo di spunti e tematiche da affrontare: dalla corsa in campionato ad una semifinale Champions tutta da provare a ribaltare martedì sera contro l’Inter. In base anche a come finirà l’attuale annata, il Milan andrà ad elaborare parte delle strategie di mercato della prossima estate. Il club meneghino ha voglia di agire e non mancano anche nomi giovani ed intriganti già accostati alla società rossonera. Già negli anni scorsi il Milan ha dimostrato di puntare in sede di mercato anche sui giovani, fermo restando che il giudice supremo resta il campo, come nei casi di De Ketelaere e Adli, che per motivi diversi non hanno rispettato le aspettative. Un altro Adli è però già nel potenziale mirino del club per la prossima sessione.

Calciomercato Milan, anche il Newcastle su Amine Adli: grande battaglia

Al futuro del Milan è stato infatti associato anche il nome di Amine Adli, attaccante esterno francese classe 2000 di proprietà del Bayer Leverkusen, avversario della Roma in Europa League, che ha già avuto un primo assaggio di calcio italiano contro i giallorossi.

Con i tedeschi quest’anno ha messo a referto 6 gol con altrettanti assist tra tutte le competizioni, dando un saggio delle sue grandi qualità in velocità e nell’uno contro uno. Il potenziale non manca all’ex Tolosa che era arrivato in Germania nell’agosto 2021, continuando il proprio percorso di crescita.

Stando a quanto evidenziato da ‘The Guardian’ non manca però la concorrenza: il Newcastle sarebbe infatti valutando il talentuoso Adli fermo restando che dovrà fronteggiare oltre al Milan anche il Bayern Monaco. I Magpies sono abituati a colpi di questo tipo e non hanno particolari freni economici, senza dimenticare che dal Leverkusen hanno già messo nel mirino anche Diaby. Il contratto di Adli scade nel 2026 e la testata britannica ritiene che ci vorrebbe un’offerta di oltre 34 milioni di euro per provare a stuzzicare il Bayer che sarebbe più aperto ad un addio di Diaby.

Ciò che è certo è che la compagine di Howe vorrebbe potenziare la squadra in vista di un possibile approdo alla prossima Champions League. Un ostacolo bianconero anche per il Milan.