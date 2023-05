Trofei della Roma, il palmares dei giallorossi: l’albo d’oro aggiornato

Andiamo a vedere tutti i trofei vinti negli anni dalla Roma; il club giallorosso non è tra le squadre più vincenti del calcio italiano.

A Roma il calcio è vissuto in maniera decisamente passionale; una delle due squadre che divide il tifo capitolino è proprio la Roma.

I giallorossi non sono una squadra che, nella sua storia, ha vinto tantissimo ma ogni successo è stato vissuto con una passione incredibile da parte della tifoseria. Di seguito andiamo quanti trofei ha in bacheca il club giallorosso.

Quanti trofei ha vinto la Roma?

Come abbiamo detto, il club giallorosso non è sicuramente tra i più vincenti in Italia; nonostante questo, però, la bacheca della Roma vanta ben diciotto trofei.

Un numero che va diviso tra trofei nazionali, ben quindici e coppe internazionali che invece sono tre.

Quanti scudetti ha vinto la Roma?

Iniziamo dai campionati di Serie A; la Roma ha vinto solamente tre scudetti ma, come precedentemente detto, ogni successo è stato vissuto con estrema passione dai tifosi giallorossi.

Impossibile dimenticare, per la città di Roma, la festa in occasione del terzo ed ultimo scudetto; nella stagione 2000-2001, i giallorossi (allenati da Fabio Capello) si sono dimostrati più forti del resto delle squadre italiane.

La differenza è stata fatta, senza nessun dubbio, da un reparto offensivo composto da Totti, Delvecchio, Montella e Batistuta con l’argentino capace di trascinare, a suon di gol, la sua squadra.

Proprio l’argentino è stato protagonista di alcune partite risultate poi decisive; l’ex centravanti, infatti, è stato determinante nel successo casalingo contro la sua ex Fiorentina e con la doppietta in casa del Parma.

Altre partite che non possono essere dimenticate sono Juventus-Roma con la rimonta dei giallorossi da due a zero a due a due e Roma-Parma, il match che decretò la vittoria del campionato per Totti e compagni e che permise ai giallorossi di scucire lo scudetto alla Lazio.

Il secondo scudetto, invece, arriva nella stagione 1982-1983; ad allenare la Roma troviamo Nils Liedholm.

All’epoca il campionato era a sedici squadre con i giallorossi che, a fine stagione, arrivarono davanti alla Juventus con uno scarto di quattro punti.

Impossibile non sottolineare, per l’importanza avuta all’interno del campionato, un giocatore come Pruzzo che chiuse la Serie A con dodici gol.

Per quanto riguarda il primo scudetto, invece, dobbiamo risalire alla stagione 1941-1942; inutile negare come, all’epoca, il calcio era molto diverso dallo sport che siamo abituati a seguire da diversi anni a questa parte.

Campionato a sedici squadre con la Roma, guidata da, che finì la Serie A davanti al Torino con un divario di soli tre punti Alfred Schaffer.

Tra i giocatori più importanti dei giallorossi dobbiamo citare, per forza di cose, Amedeo Amadei che chiuse il campionato con diciotto gol.

Quante Champions League ha vinto la Roma?

A livello internazionale, la bacheca della Roma non è poi così ricca; il club giallorosso non vanta, nella sua storia, nessuna Champions League. La volta che i capitolini andarono più vicini alla conquista della coppa dalle grandi orecchie fu nella stagione 1983-1984.

La Roma, infatti, arrivò fino alla finale che si giocò proprio allo stadio Olimpico; i ragazzi di Liedholm si trovavano di fronte il Liverpool.

Il match fu piuttosto combattuto con l’uno a uno maturato nel primo tempo e rimasto sino alla fine dei tempi supplementari.

Ai rigori si consumò il dramma sportivo della Roma con gli errori di Conti e Graziani a condannare i giallorossi. Sempre il Liverpool, nel 2018 ma in semifinale, fermò il cammino dei giallorossi di Di Francesco.

Quante Coppe Uefa ha vinto la Roma?

Anche in Coppa Uefa (ormai rinominata Europa League) la Roma è stata costretta ad ingoiare un boccone veramente amaro. Facciamo riferimento alla stagione 1990-1991 quando i giallorosso arrivarono fino all’atto conclusione della competizione.

Di fronte l’Inter in una finale tutta italiana; all’epoca anche l’ultimo atto di un torneo si giocava nella doppia sfida andata-ritorno.

Il primo faccia a faccia, disputato a San Siro, venne vinto per due a zero dai nerazzurri; un successo importante per la conquista della Coppa considerando come al ritorno la Roma vinse solamente uno a zero. Un risultato che non bastò ai giallorossi per ribaltare la sconfitta dell’andata.

Roma Conference League

Il primo trofeo internazionale messo in bacheca dalla Roma, considerando la Coppa delle Fiere e la Coppa Anglo-Italiana non competizioni Uefa, è arrivato nella stagione 2021-2022.

La Roma, nella prima edizione della neonata Conference League, arrivò fino alla finale dopo un cammino ad eliminazione diretta dove i ragazzi di Mourinho ebbero la meglio del Vitesse, del Bodo e del Leicester.

Nella partita conclusiva della competizione, i giallorossi si imposero uno a zero contro il Feyenoord grazie alla rete di Zaniolo nel corso del primo tempo.

Quante volte ha vinto la Coppa Italia

Tra i trofei vinti dalla Roma non possiamo non considerare la Coppa Italia, messa in bacheca per ben nove volte.

I giallorossi sono diversi anni che non trionfano in questa competizione; gli ultimi due successi, infatti, sono arrivati contro l’Inter.

Nella stagione 2006-2007, dopo un cammino in cui la Roma ebbe la meglio di Triestina, Parma e Milan, ci fu il faccia a faccia contro i nerazzurri.

La finale di andata, giocata all’Olimpico, è ancora oggi una delle migliori partite disputate dalla Roma nella sua storia; dopo trenta minuti, infatti, i giallorossi erano avanti quattro a uno con la partita che si chiuse con un netto sei a due.

Al ritorno, in casa dell’Inter, fu Perrotta a smorzare i sogni di rimonta dell’Inter; i giallorossi persero due a uno ma si portarono a casa la Coppa Italia.

Anche nella stagione successiva ci fu il faccia a faccia contro i nerazzurri; la Roma non ebbe un cammino semplice verso la finale considerando come l’andata degli ottavi di finale venne persa tre a uno in casa del Torino salvo poi mettere le cose a posto con un netto quattro a zero nel match di ritorno.

Sampdoria e Catania le avversaria eliminate rispettivamente ai quarti e in semifinale; l’ultimo atto della competizione, disputato all’Olimpico, vide la Roma imporsi due a uno sull’Inter grazie ai gol di Mexes e Perrotta.

Quante Supercoppe Italiane ha vinto la Roma?

Passiamo, ora, alla Supercoppa Italiana; sono due le volte in cui la Roma ha trionfato in questa competizione. Il primo successo arriva nel 2001 con i giallorossi campioni d’Italia a sfidare la Fiorentina.

In uno stadio Olimpico a tinte giallorosso, i ragazzi di Capello si imposero con un netto tre a zero in una partita mai in discussione.

Decisamente meno netto il successo in Supercoppa nel 2007 quando la Roma sfidò, a San Siro, l’Inter. Partita molto combattuta decisa, a dodici minuti dalla fine, da un calcio di rigore di De Rossi.

Chi ha vinto più trofei tra Roma e Lazio?

Nella capitale esiste un vero e proprio dualismo calcistico che divide la città per tutto l’anno; da una parte la Roma, dall’altra la Lazio.

Il confronto tra giallorossi e biancocelesti è presente sotto qualsiasi aspetto a dimostrazione di come si viva il calcio in una città come Roma.

A livello di trofei abbiamo detto di come i giallorossi ne abbiamo messi diciotto in bacheca; stesso numero di trofei (tra nazionali e internazionali) vinti dalla Lazio.

Juve e Roma chi ha più trofei?

Decisamente più squilibrato il confronto tra Roma e Juventus; con i bianconeri esiste una rivalità forte anche se non ai livelli del duello cittadino con la Lazio.

I giallorossi, con diciotto trofei conquistati, sono lontani anni luce dal palmares bianconero; la Juventus, infatti, ha in bacheca la bellezza di settantadue trofei.

Trofei Roma ultimi 10 anni

Se prendiamo, come lasso di tempo, gli ultimi dieci anni ci possiamo rendere conto di come la Roma sia riuscita a conquistare solamente un trofeo.

Parliamo della Conference League vinta nella stagione 2021-2022; i giallorossi, in finale contro il Feyenoord, ebbero la meglio grazie alla rete di Zaniolo.

Sala trofei Roma dove è esposta?

Per i tifosi che volessero andare a vedere i trofei della Roma basta recarsi allo stadio Olimpico; con un tour dello stadio, infatti, si potrà ammirare la storia dei giallorossi e come detto vedere da vicino le coppe conquistate dalla squadra capitolina.

Quale giocatore della Roma ha vinto più trofei?

Rispondere alla domanda su chi sia il giocatore della Roma ad aver vinto più trofei è piuttosto semplice.

La risposta, infatti, è Francesco Totti; lo storico capitano dei giallorossi ha portato a casa ben cinque trofei.

Uno scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane la personale bacheca di uno dei giocatori più forti del calcio italiano.

Capello alla Roma quanti trofei ha vinto

Abbiamo menzionato Totti come giocatore ad aver vinto più di tutti nella storia della Roma; per quanto riguarda l’allenatore non possiamo non menzionare la figura di Capello.

Il tecnico ha sicuramente un posto speciale nel cuore dei tifosi giallorossi; Capello, oltre ad aver riportato lo scudetto nella capitale, ha anche conquistato una Supercoppa Italiana.