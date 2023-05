Tegola Juve, stagione a rischio: l’esito UFFICIALE degli esami

Il calciatore questa mattina si è regolarmente sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione

Brutte notizie in casa Juventus dopo l’infortunio registrato durante il match di ieri sera contro il Siviglia. Rilanciato in campo dal primo minuto da Massimiliano Allegri, Leonardo Bonucci è stato infatti costretto a lasciare il campo al 61′ per Gatti a causa di un fastidio muscolare avvertito all’altezza dell’adduttore della coscia sinistra.

Questa mattina, dopo essersi sottoposto ad esami strumentali, ecco che è stata accertata l’entità della lesione. Questo il comunicato ufficiale del club bianconero sulle condizioni di Bonucci: “Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Leonardo Bonucci presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il programma riabilitativo”.

Per quanto riguarda i tempi di recupero del difensore centrale, si stimano circa 15/20 giorni di stop. Considerando che l’ultimo appuntamento in campionato per la Juventus è fissato contro l’Udinese al prossimo 4 giugno, chiaramente l’infortunio rimediato ieri sera sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium va seriamente a compromettere il finale di stagione del calciatore. Bonucci, tra le altre cose, difficilmente farebbe in tempo anche per un’eventuale finale di Europa League, fissata infatti per il prossimo 31 maggio.

Juve-Siviglia, l’infortunio di Bonucci in vista del ritorno

Lo stop di Bonucci va dunque a ridurre le alternative di Massimiliano Allegri in difesa in vista del match di ritorno.

Dopo il pareggio rimediato ieri sera davanti al pubblico dell’Allianz Stadium, la Juventus è riuscita a tenere apertissimo il discorso qualificazione per cercare di centrare una finale europea di grande spessore. A salvare la serata dei bianconeri, infatti, ci ha pensato con un gol allo scadere realizzato da Gatti, subentrato nel corso della ripresa all’infortunato Bonucci.

Considerata l’indisponibilità del centrale bianconero per la gara di ritorno del Sanchez Pizjuan, il recente stato di forma evidenziato dell’ex Frosinone rende meno complicate le scelte di Allegri nel reparto arretrato, in attesa di riabbracciare il ritorno di Gleison Bremer rimasto fuori dai convocati bianconeri nell’ultimo match disputato per un affaticamento muscolare.