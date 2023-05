‘Rinnovo’ a sorpresa: annuncio UFFICIALE della Juve

Il club bianconero questa mattina ha presentato ufficialmente la prima maglia che utilizzerà durante la prossima stagione

Dopo aver raggiunto in extremis con la rete di Gatti un pareggio che lascia apertissimo il discorso qualificazione contro il Siviglia verso la finalissima di Europa League, la Juventus questa mattina ha rilasciato ufficialmente le immagini della nuova divisa che sarà protagonista in campo dalla prossima stagione.

Il club bianconero ha infatti presentato sui propri canali ufficiali l’Home Kit 2023/24, annunciando che tra due giorni – in occasione di Juventus-Cremonese del 14 maggio – la nuova divisa farà il suo esordio all’Allianz Stadium davanti ai tifosi juventini. Come ogni anno, a destare grande curiosità è stata la scelta dei calciatori selezionati dal club per posare con le maglie zebrate che verranno utilizzate dalla prossima stagione.

Ad apparire nelle foto postate sia sul sito che sui canali social ufficiali della Juventus, sono stati ad esempio Bonucci, Chiesa, Fagioli, Danilo, Miretti, Locatelli e soprattutto Paul Pogba. Il centrocampista francese, vero e proprio oggetto misterioso di quest’ultima stagione a causa dell’infortunio che lo ha tenuto fuori per quasi tutta l’annata, in maniera forse inaspettata è stato il vero protagonista dell’annuncio svelato questa mattina dal club bianconero.

Calciomercato Juve, l’indizio sulla conferma di Pogba

Nell’unico video postato questa mattina dalla Juventus, ad esempio, proprio Pogba è stato scelto insieme a Fagioli come modello per la nuova divisa bianconera.

Una scelta sicuramente forte da parte del club bianconero dopo le tante voci di mercato degli ultimi mesi sul futuro del centrocampista francese. Decisivo ieri con il suo ingresso nel secondo tempo e con l’assist per il gol del pareggio di Gatti, l’ex Manchester United ha attirato in quest’ultima stagione parecchie critiche da parte di tifosi e giornalisti per non essere sostanzialmente mai stato a disposizione di Massimiliano Allegri.

Tra infortuni e ricadute, oltre a dimezzare il proprio valore sul mercato, Pogba è riuscito a collezionare sino a questo momento solamente 137′ spalmati su 9 presenze tra tutte le competizioni. Un ritorno deludente che nessuno, a partire dallo stesso centrocampista, si sarebbe mai aspettato una volta annunciato il suo ritorno ufficiale a parametro zero.