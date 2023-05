Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 12 maggio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 12 maggio 2023

Le aperture sono dedicate al giovedì di Europa League. “Roba da Gatti”, titola La Gazzetta dello Sport dopo il pareggio all’ultimo secondo della Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri riacciuffano il Siviglia a tempo scaduto e si giocheranno tutto in Spagna la prossima settimana.

La prima pagina del Corriere dello Sport è invece dedicata alla Roma: “Vince solo Mou”. Il primo atto della semifinale di Europa League è dei giallorossi, decide Bove. Oltre al pareggio della Juve è arrivata la sconfitta casalinga della Fiorentina in Conference League contro il Basilea.

Infine, anche Tuttosport dedica la propria apertura all’Europa League e al pareggio in extremis della squadra di Allegri. Il protagonista è ancora una volta Gatti, già decisivo in Europa League contro lo Sporting.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 12 maggio 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

Il quotidiano spagnolo Sport si focalizza sulla situazione di mercato del Barça in vista dell’estate, sempre con il sogno Messi sullo sfondo. Infine, Record fa il punto sul rinnovo di Grimaldo in casa Benfica. Come noto, il terzino è in scadenza di contratto a giugno e accostato anche a Juventus e Roma.