Pioli perde i pezzi: doppia nuova tegola per il Milan

Due nuovi stop per il tecnico rossonero, che ora ha davvero gli uomini contati per la trasferta di La Spezia. Ecco chi non ci sarà domani

Piove sul bagnato in casa Milan. Stefano Pioli dovrà fare a meno di altri due elementi contro lo Spezia.

I rossoneri hanno perso per infortunio anche Junior Messias e Rade Krunic, che non prenderanno parte alla trasferta in Liguria. Il brasiliano per via di un problema agli adduttori, il bosniaco per una borsite al ginocchio.

Non c’è davvero pace per il Milan, che deve, dunque, fare i conti con altri due infortuni, dopo la tegola di ieri legata a Ismael Bennacer. L’algerino, che a breve andrà sotto i ferri, ha chiuso anticipatamente la stagione e non potrà dare una mano alla squadra in questo finale che si annuncia davvero rovente.

Domani, contro lo Spezia, le assenze non saranno certo poche: oltre ai tre giocatori già citati, Pioli dovrà fare a meno chiaramente anche di Rafael Leao, che sta provando a recuperare per la sfida di martedì, Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi e dello squalificato Malik Thiaw.

Milan, turnover in attacco: le scelte di Pioli

Turnover sì, ma nel modo giusto. Stefano Pioli è pronto a cambiare qualche elemento per la partita contro lo Spezia.

Si vedrà, quasi certamente, un attacco nuovo con Origi e Rebic, pronti ad avere una nuova chance, nel tridente con Saelemaekers. Ha buone possibilità anche Charles De Ketelaere di giocare, ma molto dipenderà dalla posizione di Pobega. L’italiano sicuro titolare può essere schierato sia alto che come mediano vicino a Tonali. In caso prendesse lui il posto di Bennacer, spazio a Vranckx. In difesa, invece, ci saranno i titolari con Theo Hernandez, Tomori e Kjaer sicuri del posto. Kalulu, infine, si sta giocando una maglia con Calabria.