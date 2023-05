‘Manata’ Foti a Gimenez: decisione UFFICIALE dell’UEFA

Ammonizione per Mourinho, reo di “aver ritardato il calcio di inizio” della sfida tra la sua Roma e il Feyenoord

È arrivata la decisione ufficiale dell’UEFA in merito alla ‘manata’ di Salvatore Foti a Gimenez nel corso della sfida di Roma-Feyenoord dello scorso 20 aprile valevole per il ritorno dei quarti di Europa League.

L’UEFA ha squalificato per tre giornate il vice di José Mourinho. Il suo gesto è stato considerato come “un’aggressione”, nel suo caso all’attaccante della formazione olandese finito peraltro nel mirino della Lazio di Sarri. Un warning (ammonizione) è stato dato anche allo stesso Mourinho, reo di “aver tardato il calcio di inizio” della gara andata in scena all’Olimpico. Infine multa alla Roma da 56 mila euro per blocco degli scalini e lanci di petardi.