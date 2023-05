Lecce, Baroni si toglie qualche sassolino: “Non dimentico cosa scrivevano di noi”

Il Lecce esce dall’Olimpico con il grande rammarico di non aver espugnato il campo della Lazio: Baroni non può che essere soddisfatto

Il Lecce gioca una grandissima partita all’Olimpico, sfiorando l’impresa e la vittoria in casa della Lazio. Nel recupero arriva la beffa firmata Milinkovic-Savic, che però non toglie valore alla prestazione importante dei pugliesi.

Lo sa benissimo anche il tecnico giallorosso Marco Baroni, che ha parlato nel postpartita in conferenza stampa: “Forse qualcuno pensava a un altro tipo di campionato che potevamo fare, o magari c’è stata una comunicazione sbagliata. Forse non ricordate cosa si scriveva del Lecce quando siamo partiti. Abbiamo sempre fatto match stando dentro alla gara, con compattezza ed equilibrio. Questa identità e compattezza ci contraddistinguono, poi certo ci manca un po’ di qualità che abbiamo sempre cercato. Però noi siamo in piena corsa, la squadra è viva, ha una sua identità e sta bene. Ce la vogliamo giocare fino in fondo. Noi facciamo sempre ogni partita come se non ci fosse un domani. Ho detto ai ragazzi di non guardare neanche i risultati degli altri. La Lazio? Credo che stia facendo un campionato importante, ha un allenatore bravissimo che stimo. Ci siamo incontrati nei campi di periferia e ha fatto cose straordinarie. Sono in corsa, noi siamo contenti perché non era facile giocare contro una squadrache si giocava tanto, con personalità. Complimenti ai miei”.

Lazio-Lecce, Baroni: “Avanti senza paura. I nostri tifosi sono dappertutto”

Baroni parla poi anche del problema gol: “Il gol si fa quando c’è della qualità, a noi a volte è mancata, soprattutto nella parte finale. Noi dal punto di vista della prestazione, nonostante qualcuno ha provato a mettere dentro il dubbio, ma da quel punto non abbiamo mai sbagliato. Poi il gol si prende. Col Verona non abbiamo fatto una partita pessima, è una squadra diversa. Oggi avevamo questa partita, sono contento perché all’Olimpico sbagliare il rigore e andare sotto, poi ribaltare il risultato… Peccato per l’episodio negativo, ma ce lo portiamo a casa. Ora magari stacchiamo un attimo e si prepara la settimana con la stessa voglia e senza timore”.

“I cambi? Alcuni sono stati per necessità, i ragazzi avevano speso tantissimo. È sempre un fatto di atteggiamento. Magari qualcuno poteva fare un po’ meglio, ma ora noi siamo questi e con questi si lavorerà. Anche questo ci servirà. C’è tanto da prendere di buono da questa prestazione. Ci sta, quando ti abbassi ti manca anche l’energia per rialzarti e tenere su palla. Ma è stato anche un po’ un fatto di energia, Oudin mi ha chiesto il cambio, Colombo aveva i crampi. Portando pressione a tutto campo, contro una squadra forte come la Lazio che ha un palleggio pazzesco, abbiamo pagato qualcosa negli ultimi minuti. Sta un po’ nel nostro dna”.

“Come si guarda lo Spezia? La guardiamo e la prepariamo tutti insieme, senza lasciare nessuno per strada. Tutti rivolti con la testa verso un obiettivo, che all’inizio era insperato. Dobbiamo tenere la testa verso la positività, con voglia e determinazione. Io ci ho giocato qui, il Lecce si è sempre salvato all’ultimo. Ma se si ha paura che si fa? Si sta a casa? No, si va in campo e si gioca con coraggio e determinazione”. Sui tifosi: “Anche venendo e camminando qui per Roma ci sono tifosi del Lecce da tutte le parti. Nel sottopassaggio mi hanno chiesto la foto. Noi non abbiamo dubbi su niente, dobbiamo solo andare avanti”.

Poi è toccato anche a Federico Baschirotto: “Il gol di Milinkovic? Sono episodi che capitano, ci è girato a sfavore. Però dobbiamo essere contenti della prestazione e andare avanti. Io mi sento cresciuto davvero tanto. Partita dopo partita ti senti sempre meglio, giochi contro calciatori importanti, Immobile fa movimenti importanti. Luis Alberto ha messo una palla perfetta, mi ha anticipato di mezzo centimetro, l’ho anche presa. Mi sento migliorato davvero tanto. Ringrazio il Lecce per la fiducia che mi ha dato dall’inizio e spero di averli ripagati”.