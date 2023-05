Le due ‘note stonate’ di Inzaghi: mossa polemica nel derby

Ha fatto discutere una scelta effettuata dall’allenatore dell’Inter nel finale dell’euroderby vinto conto il Milan

Dopo il primo round andato in scena a San Siro mercoledì sera, domani Inter e Milan dovranno subito tornare in campo per la 35esima giornata di Serie A. Grande attesa sia da una parte che dall’altra per cercare di capire quale sarà l’atteggiamento delle due formazioni a pochi giorni dal secondo duello europeo.

Per l’Inter, ad esempio, si prospetta un turnover massiccio domani sera contro il Sassuolo. Il rischio per la formazione di Simone Inzaghi, dopo una vittoria esaltante ottenuta contro il Milan, è quello di sottovalutare l’impegno in campionato facendosi trasportare dell’euforia del momento vissuto dai nerazzurri e spostando l’attenzione sulla gara di ritorno in programma martedì.

Tanta curiosità anche sul fronte opposto. La squadra di Stefano Pioli dovrà vedersela domani pomeriggio contro lo Spezia in trasferta in una gara che nasconde parecchie insidie. Contro una formazione in piena lotta per non retrocedere, un ampio turnover – come già accaduto in altre occasioni – potrebbe compromettere risultato e prestazione. Considerato il quinto posto in classifica e la distanza minima con le inseguitrici, un passo falso andrebbe a complicare ulteriormente la corsa per l’accesso alla prossima Champions League.

Inter-Milan, la polemica sul doppio cambio Correa-Gagliardini

Tornando in casa Inter, domani sera a San Siro potrebbe essere rilanciati dal primo minuto sia Gagliardini che Correa.

Entrambi, al minuto 78 del derby, sono entrati in campo tra lo scetticismo generale al posto di Calhanoglu e Lautaro Martinez. In un momento di massima pressione del match, i due non hanno avuto un grande approccio. Se l’argentino non è riuscito nell’obiettivo di far risalire la squadra e ripulire qualche pallone sporco dalla difesa, il centrocampista si è letteralmente divorato la palla gol dello 0-3, commettendo pochi secondi dopo un fallo da posizione pericolosa per i rossoneri.

Un doppio cambio effettuato da Inzaghi con l’obiettivo di far rifiatare due elementi preziosi come Lautaro e Calhanoglu, ma che – oltre ad aver attirato qualche critica in una serata che invece era stata sino a quel momento perfetta – non ha offerto grandi garanzie tecniche. Domani, sia per Gagliardini che Correa, potrebbe dunque presentarsi l’opportunità del riscatto in un match chiave per la corsa al quarto posto.

Ad ogni modo, continua a risultare quasi incomprensibile come una squadra del calibro del Manchester City possa permettersi di effettuare un turnover ridotto e non operare alcuna sostituzione nei 90 minuti in una semifinale di Champions League, tenendo in panchina calciatori come Foden, Mahrez e Julian Alvarez. Mentre l’Inter, anche se più in generale tutte le formazioni italiane, siano costrette partita dopo partita ad un uso scientifico delle rotazioni.