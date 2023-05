Guaio Bennacer, ora il Milan rimpiange Kessie: in estate si corre ai ripari

I rossoneri devono fare i conti con lo stop del centrocampista algerino: serve una soluzione per il presente e per il futuro

L’infortunio di Ismael Bennacer è una tegola davvero pesante per il Milan. Stefano Pioli perde una pedina fondamentale per il finale di stagione (rischia uno stop di 3-4 mesi) e sarà inevitabilmente costretto a cambiare.

I rossoneri si erano ritrovati, riuscendo ad eliminare il Napoli in Champions League e battendolo in campionato con un netto 4 a 0, anche grazie alla nuova posizione dell’algerino, come trequartista. L’ex Empoli aveva ridato alla squadra i giusti equilibri, che orano rischiano di venire a mancare nuovamente.

E’ evidente che il Milan abbia bisogno più di un centrocampista che di un attaccante, in quella posizione. Posizione che Maldini e Massara in estate avrebbero voluto affidare a Charles De Ketelaere. Ma sappiamo tutti come è andata la stagione del belga, che ha deluso completamente le attese. Ora l’ex Club Brugge avrà una nuova chance contro lo Spezia, ma appare impossibile una sua presenza nel derby, a meno che in Liguria non sforni una prestazione mai vista prima.

Le alternative, così, per la semifinale di ritorno sono sostanzialmente due: la riproposizione di Brahim Diaz, con l’inserimento di uno tra Saelemaekers o Messias a destra, o l’inserimento di Tommaso Pobega. L’italiano, prima dello stop per via di un problema ad una costola, aveva fornito ottime prestazioni, ma in una posizione più arretrata. Il Milan, però, continua a prendere troppe imbucate al centro e anche per una questione di equilibri, appare molto logico aspettarsi Pobega titolare nel derby. Un’occasione per Adli in campionato? I tifosi ci sperano, ma Pioli non sembra pensarci.

Calciomercato Milan, un problema annunciato: in estate si corre ai ripari

L’infortunio di Ismael Bennacer non fa altro che accrescere i rimpianti per un calciomercato estivo fatto male. Era evidente a tutti che sostituire Franck Kessie con una riserva giovane senza esperienza del Wolfsburg, come Vranckx, fosse un errore.

Pioli è stato bravo a plasmare Rade Krunic: il bosniaco è cresciuto parecchio, ma non prendere un nuovo centrocampista è stato uno sbaglio, che ora il Milan rischia di pagare caro. Sostituire Bennacer non sarà per nulla facile. Nessuno appare alla sua altezza ed è evidente che in estate bisognerà correre ai ripari. Lo scorso anno si è inseguito, per troppo tempo, senza successo, Renato Sanches.

Il portoghese avrebbe rappresentato il profilo giusto per raccogliere l’eredità dell’ivoriano, ma competere con il Psg sul mercato è un’impresa impossibile. L’ex Lille, però, a Parigi ha deluso e un ritorno di fiamma da parte dei rossoneri non si può escludere.

Ma il nome in cima alla lista ormai da qualche mese è quello di Ruben Loftus–Cheek. Il 27enne inglese ha le caratteristiche che piacciono a Paolo Maldini e Frederic Massara. Il valore del suo cartellino non è elevato per via di un contratto in scadenza il 30 giugno 2024, ma servirebbe uno sconto sullo stipendio, considerato un po’ troppo alto.

I rapporti tra il Milan e l’entourage di Loftus-Cheek, lo stesso di quello di Pierre Kalulu, sono ottimi e la pista va dunque seguita con attenzione. Chiaramente non si può escludere che alla fine arrivi un colpo a sorpresa, ma l’identikit è stato tracciato, con il Milan intenzionato a regalarsi un centrocampista fisico e di qualità, un centrocampista box to box, che aiuti la squadra nelle due fasi.