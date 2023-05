Flop Vlahovic, hanno già deciso: scelta fatta sul futuro

Nuovo sondaggio sul canale Telegram di Calciomercato.it con cui abbiamo chiesto ai nostri followers di esprimere la propria opinione sul futuro di Dusan Vlahovic

Pari deludente ed acciuffato all’ultimo respiro per la Juventus, che nella semifinale d’andata di Europa League si ferma sull’1-1 in casa contro il Siviglia. Decisiva una zampata di Gatti per rimettere in equilibrio il gol nel primo tempo di En-Nesyri che aveva indirizzato una sfida ostica.

Serata da dimenticare per Dusan Vlahovic, che era apparso in ripresa nelle uscite precedenti in campionato, per poi bruciare in malo modo la chance europea contro gli andalusi dal primo minuto. Intorno al profilo del centravanti serbo non mancano inoltre le voci relative ad un futuro tutto da decifrare, vista una stagione complessivamente inferiore alle aspettative e il potenziale incasso di una eventuale cessione. Il finale di questa annata, in cui servirà tutto l’apporto di Vlahovic, potrebbe avere un peso anche importante nell’economia delle scelte juventine sul centravanti serbo.

Calciomercato Juventus, sondaggio su Vlahovic: la scelta sul suo futuro

13 gol e 4 assist tra tutte le competizioni con la Juventus in questa stagione per Dusan Vlahovic, che al netto dei problemi fisici ha certamente reso meno rispetto alle aspettative nei suoi confronti.

Proprio in merito alla questione sono quindi intervenuti i followers del canale Telegram di Calciomercato.it, a cui è stato sottoposto un sondaggio relativo al destino dello stesso bomber classe 2000. L’ultima prova deludente in una sfida fondamentale per il prossimo futuro della Juventus fa riflettere ed induce a porsi delle domande.

Nonostante l’annata complessa il 41% dei votanti preferirebbe però ripartire ancora dal serbo nella prossima stagione. Al 31% si piazza la cessione per 80 milioni di euro, mentre sono lontane le ipotesi relative ad un addio di Vlahovic per 70 o 60 milioni. I tifosi bianconeri quindi credono ancora nelle qualità del calciatore.

Ecco l’esito del sondaggio di Calciomercato.it sul futuro di Dusan Vlahovic: