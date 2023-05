Finale di Champions, cambia tutto: annuncio UFFICIALE della Uefa

Dopo le ultime indiscrezioni di questa mattina, la UEFA ha diramato un comunicato in relazione alla finale di Champions League a Istanbul

Ancora pochissimi giorni e le coppe europee conosceranno le loro contendenti finali. Ieri sera sono arrivati risultati alterni per le italiane, con la Roma unica a vincere. I giallorossi hanno battuto il Leverkusen facendo un passetto verso la finale di Budapest del 31 maggio.

Lì dove potrebbe incontrare addirittura la Juventus, che però nel primo atto della semifinale di Europa League ha deluso trovando in extremis l’1-1 col Siviglia. Giovedì sarà tostissima per i bianconeri, soprattutto considerando il momento e la tradizione degli andalusi in questo torneo. La Fiorentina invece ha floppato clamorosamente in casa contro il Basilea in Conference League, perdendo nel finale 2-1. In Svizzera servirà una grande rimonta, anche se i viola hanno costruito le loro fortune europee soprattutto lontano dal Franchi. Obiettivo 7 giugno a Praga, contro West Ham o AZ. E poi ovviamente la Champions League, unica competizione già certa di avere una italiana in finale. L’andata del derby è stata totalmente dell’Inter, un 2-0 che è una bella ipoteca ma va completata l’opera. Il Milan proverà a strappare una storica rimonta per tornare a Istanbul dopo 18 anni. Comunque contro un avversario fortissimo come Real Madrid o Manchester City.

Inter e Milan, la finale di Champions cambia sede? Comunicato UFFICIALE della Uefa

L’ultimo atto si deciderà in Turchia, anche se in queste ore si sono diffuse delle indiscrezioni in Inghilterra di uno spostamento di sede. Secondo il ‘Daily Mail’, infatti, ha parlato di con il Portogallo per giocare a Lisbona la finale di Champions. Questo per prevenire caos a Istanbul dopo le elezioni presidenziali turche, viste le preoccupazioni per la prospettiva di disordini civili in base all’esito.

A tal proposito, però, è arrivato il comunicato della UEFA che ha smentito seccamente l’ipotesi: “A seguito di alcune notizie imprecise e infondate dei media, la UEFA vorrebbe chiarire la posizione sulla finale di Champions League del 2023. La finale di UEFA Champions League 2023 si svolgerà a Istanbul come da programma, il 10 giugno 2023. La UEFA non ha discussioni contrarie con istituzioni politiche, governi o federazioni calcistiche nazionali”.