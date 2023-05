Forte concorrenza dopo Mourinho: richiamato in panchina

Il sorpasso improvviso del tecnico potrebbe condizionare il futuro dell’allenatore portoghese

E’ stata della Roma l’unica vittoria ottenuta ieri sera tra Europa League e Conference. A coronare una grande partita giocata nell’andata dell’Olimpico, la rete di Bove ha infatti avvicinato i giallorossi alla finale, in attesa del ritorno di giovedì prossimo in casa del Bayer Leverkusen.

Competizione che continua ad essere il chiodo fisso di José Mourinho in questa stagione per cercare di portare il secondo trofeo consecutivo nella Capitale dopo aver già vinto lo scorso anno la Conference. Del resto, dopo la sconfitta incassata nello scontro diretto dell’ultimo turno di campionato contro l’Inter, quella dell’Europa League appare ad oggi come la strada principale per cercare di raggiungere l’accesso automatico alla prossima Champions.

Un risultato, questo, che potrebbe convincere il portoghese a non lasciare la panchina giallorossa. E’ vero che sul contratto che lega lo ‘Special One’ alla Roma vi sarebbe ancora un’altra stagione da disputare insieme, ma allo stesso tempo va ricordato che non sono mancate negli ultimi tempi le sirene estere nei suoi confronti per lo straordinario lavoro portato avanti da Mourinho nell’ultimo biennio sulla panchina giallorossa.

Calciomercato Roma, Thiago Motta torna nel mirino del Psg

A semplificare il lavoro della Roma, intanto, potrebbe essere Thiago Motta. Il tecnico del Bologna, secondo ‘AS’, potrebbe superare i tanti candidati accostati alla panchina del Paris Saint Germain.

Come già ribadito da Calciomercato.it nei giorni scorsi, l’italo-brasiliano viene particolarmente apprezzato dal club parigino dove – tra l’altro – ha mosso i primi passi da allenatore a livello giovanile. La grande stagione svolta sino a questo momento sulla panchina del Bologna non è dicerto passata inosservata in casa Psg, dove è sempre stata viva negli ultimi anni l’idea di riportare Thiago Motta sotto la Tour Eiffel.

Qualora Luis Campos dovesse virare definitivamente sull’ex centrocampista dell’Inter, a quel punto andrebbe ad escludere la strada che porta all’amico José Mourinho. Sul portoghese si era anche discusso di un possibile ritorno al Real Madrid. Ipotesi, questa, scoraggiata dalla possibile permanenza nella Capitale spagnola di Carlo Ancelotti.