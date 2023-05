UFFICIALE Serie A, tre club non ottengono la licenza UEFA

La Serie A volge al termine con le ultime giornate che daranno i verdetti residui dopo lo scudetto del Napoli. Intanto la FIGC rilascia le licenze UEFA

Siamo entrati nel vivo dell’annata di Serie A, con i club del massimo campionato impegnati nelle ultime uscite che contribuiranno ad emettere anche i verdetti restanti dopo lo scudetto vinto dal Napoli. Dalla corsa salvezza alle posizioni europee, con la battaglia Champions a fare da portata principale.

Al contempo anche le competizioni continentali sono arrivate alla fase clou, con le semifinali di Champions, Europa e Conference League che vedono diverse compagini italiane protagoniste. Squadre nostrane che sono anche protagoniste di una nota ufficiale della FIGC in merito al rilascio delle licenze UEFA. Sono 17 i club di Serie A ad averla ottenuta, uno in Serie B e sette società di calcio femminile.

Serie A, la FIGC rilascia la licenza UEFA a 17 club: ecco i nomi

La FIGC ha quindi diramato un comunicato ufficiale nel quale vengono resi noti i nominativi dei club che hanno ottenuto la licenza UEFA.

La Commissione di primo grado delle Licenze UEFA ha deliberato di rilasciare la Licenza a 17 club di Serie A. Mancano nell’elenco Empoli, Lecce e Sampdoria, anche se va ricordato che si tratta di una richiesta che i club presentano alla FIGC e dunque non obbligatoria. in Serie B spicca il Parma, mentre a completare il tutto ci sono sette società femminili.

Ecco l’elenco completo diramato nella nota della FIGC:

CLUB MASCHILI

SERIE A

1. Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. (Gewiss Stadium di Bergamo)

2. Bologna F.C. 1909 S.p.A. (Stadio Renato Dall’Ara di Bologna)

3. U.S. Cremonese S.p.A. (Stadio Giovanni Zini di Cremona)

4. A.C.F. Fiorentina S.r.l. (Stadio Artemio Franchi di Firenze)

5. F.C. Internazionale Milano S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)

6. Juventus F.C. S.p.A. (Allianz Stadium di Torino)

7. S.S. Lazio S.p.A. (Stadio Olimpico di Roma)

8. A.C. Milan S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)

9. A.C. Monza S.p.A. (Stadio Brianteo/U-Power Stadium di Monza)

10. S.S.C. Napoli S.p.A. (Stadio Diego Armando Maradona di Napoli)

11. A.S. Roma S.r.l. (Stadio Olimpico di Roma)

12. U.S. Salernitana 1919 S.r.l. (Stadio Arechi di Salerno)

13. U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. (Mapei Stadium di Reggio Emilia)

14. Spezia Calcio S.r.l. (Stadio Friuli/Dacia Arena di Udine)

15. Torino F.C. S.p.A. (Stadio Olimpico Grande Torino di Torino)

16. Udinese Calcio S.p.A. (Stadio Friuli / Dacia Arena di Udine)

17. Hellas Verona F.C. S.p.A. (Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona)

SERIE B

1. Parma Calcio 1913 S.r.l. (Stadio Ennio Tardini di Parma)

CLUB FEMMINILI

1. A.C.F. Fiorentina S.r.l. (Stadio Artemio Franchi di Firenze)

2. F.C. Internazionale Milano S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)

3. Juventus F.C. S.p.A. (Allianz Stadium di Torino)

4. A.C. Milan S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)

5. A.S. Roma S.r.l. (Stadio Olimpico di Roma)

6. Parma Calcio 2022 S.r.l. (Stadio Ennio Tardini di Parma)

7. U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. (Mapei Stadium di Reggio Emilia);