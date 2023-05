Trofei dell’Inter, il palmares dei nerazzurri: l’albo d’oro aggiornato

La bacheca dell’Inter è una tra le più ricche del calcio italiano: dagli Scudetto alle Champions ripercorriamo i trionfi dei nerazzurri.

Sono passati ormai più di 100 anni di storia per il Football Club Internazionale Milano e i titoli sono entrati nella bacheca nerazzurra praticamente da subito.

Una storia gloriosa che ha dato modo ai tifosi di essere orgogliosi della Beneamata e allora scopriamo insieme i successi del Biscione.

Quanti trofei ha vinto l’Inter?

La straordinaria bacheca dell’Inter è composta in totale da ben 43 trofei. La distribuzione prevede un totale di 34 titoli a livello nazionale e altri 9 in campo internazionale. All’interno dei confini del Belpaese i nerazzurri hanno portato a casa 19 Scudetti, 8 Coppe Italia e 7 Supercoppe Italiane.

In Europa non è mai stata vinta dall’Inter la Coppa delle Coppe e la Conference League, ma siccome tre è il numero perfetto questo è il numero di titoli sia per la Champions League che per la Coppa Uefa. Inoltre quando i nerazzurri si sono giocati il titolo mondiale hanno sempre portato a casa l’alloro massimo.

Il primo successo è stato ottenuto nel 1964 e nella finale di Coppa Intercontinentale la sfida era contro gli argentini dell‘Independiente. La sconfitta per 1-0 in trasferta stava minando le certezze milanesi, ma a San Siro furono Mazzola e Corso a garantire il successo per 2-0. All’epoca però la Coppa Intercontinentale era una sorta di torneino tra due squadre, dunque entrambe erano a quota due punti. Fu necessario lo spareggio a Madrid che venne deciso ancora da Mario Corso nel secondo tempo supplementare.

Anche l’anno seguente Inter e Independiente si giocarono il titolo mondiale, ma questa volta alla banda di Herrera bastarono due gare. A dir poco dominante il 3-0 di Milano, con Peirò che sbloccò il risultato dopo pochi minuti e con Sandro Mazzola che realizzò una splendida doppietta, con una magia in rovesciata. Nella battaglia di Avellaneda del ritorno, i nerazzurri resistettero e ottennero lo 0-0 che valse il successo.

Il terzo titolo fu ottenuto nel 2010 e il cammino nel Mondiale per Club fu trionfale. Il 3-0 della semifinale contro i sudcoreani del Seongnam venne ribadito anche in finale contro i congolesi del Mazembe. I mattatori di quella sera furono Goran Pandev, Samuel Eto’o e Jonathan Biabiany.

Quanti Scudetti ha vinto l’Inter?

Sono ben 19 gli Scudetti conquistati dall’Inter nella sua gloriosa storia. Questo la porta a essere assieme al Milan la seconda squadra più titolata della Serie A. Il primo trionfo arrivò solamente due anni dopo la fondazione, infatti nel 1910 i nerazzurri ebbero la meglio nella finale contro la Pro Vercelli. Il 10-3 finale fu dettato dalla protesta dei piemontesi che schierarono i ragazzi del settore giovanile dopo il rifiuto della Federazione di rinviare la partita, dato che alcuni giocatori avrebbero dovuto scendere in campo in quei giorni con la selezione militare.

L’Inter ebbe il merito di vincere anche il primo storico campionato di Serie A della storia. Nella stagione 1929-30 si riuscì finalmente a unire l’Italia calcistica e una splendida lotta a tre tra Ambrosiana Inter (così venne chiamata sotto il regime fascista), Genova e Juventus venne vinta dai nerazzurri, guidati da un leggendario Meazza.

I primi Scudetti del dopoguerra portarono la firma di Alfredo Foni, con il suo Catenaccio poco spettacolare ma che dava modo al magico trio Lorenzi, Nyers e Skoglund di essere letali e di vincere i titoli del 1953 e del 1954. Gli anni d’oro degli anni ’60 portarono poi al trionfo del 1979-80 con “l‘Inter operaia” di Eugenio Bersellini che vinse il titolo con i ragazzi terribili Altobelli e Beccalossi.

Nel 1988-89 arrivò invece lo Scudetto dei Record con Giovanni Trapattoni e con un sensazionale Lothar Matthaus in campo. Si dovettero poi attendere ben 17 anni per vincere il 14esimo Scudetto, assegnato al termine della sentenza di Calciopoli, e che diede il via a un ciclo vincente con Mancini e Mourinho.

L’ultimo Scudetto è targato Antonio Conte e risale alla stagione 2020-21 con l’attacco formato da Lukaku e Lautaro Martinez che fu il terrore di tutte le squadre della Serie A di quell’anno.

Quante Champions League ha vinto l’Inter?

In totale sono ben 3 le Champions League vinte dall’Inter, il che la fa essere dopo il Milan la seconda squadra italiana più vincente in questo ambito. Il primo trionfo avvenne nella stagione 1963-64, quando i meneghini erano alla loro primissima partecipazione.

Fu un cammino impervio e ricco di ostacoli, con la squadra di Helenio Herrera che dovette eliminare i campioni d’Inghilterra dell’Everton, di Francia del Monaco e di Germania del Borussia Dortmund, prima di arrivare in finale contro il mitico Real Madrid. A Vienna i nerazzurri dominarono la partita e vinsero per 3-1 grazie a una doppietta di Sandro Mazzola e a una cannonata da fuori area di Aurelio Milani.

Il bis venne concesso già nella stagione seguente, con la finale con il Benfica che venne giocata nel pantano di Milano. Nel capoluogo lombardo il campo era impraticabile ma l’Uefa decise di non rinviare la partita e il terreno bagnato fu fatale a Costa Pereira e che si fece passare sotto le gambe un tiro centrale di Jair che valse l’1-0.

Per il terzo titolo si dovettero aspettare ben 45 anni e l’anno di grazia 2010. Anche in questo caso l’Inter dovette far fuori i campioni d’Inghilterra e Spagna (Chelsea e Barcellona), prima di affrontare in finale i trionfatori di Germania del Bayern Monaco. Nell’ultimo atto di Madrid una favolosa doppietta di Diego Milito stese il portiere Butt per un 2-0 che è entrato nel cuore di tutti gli interisti.

Quante Coppe Uefa ha vinto l’Inter?

Anche a livello di Coppa Uefa l’Inter è ben messa e con tre successi è colei che in Italia ne ha vinto il numero maggiore, insieme alla Juventus. Tutto è stato concentrato in soli sette anni, con gli anni ’90 che videro la Beneamata dominatrice del trofeo.

Nel 1991 Giovanni Trapattoni vinse il trofeo in seguito a una doppia finale molto combattuta contro la Roma. A San Siro furono i centrocampisti Lothar Matthaus e Nicola Berti a sigillare la sfida sul 2-0, con i giallorossi che provarono la rimonta all’Olimpico, ma l’1-0 di Rizzitelli non servì a nulla e ad alzare la Coppa fu Bergomi.

Fu incredibile invece la stagione 1993-94, perché in Europa l’Inter volava, mentre in campionato si salvò solo all’ultima giornata, partita che si giocò a cavallo tra le due finali contro l’Austria Salisburgo. Ancora una volta furono i centrocampisti a essere decisivi. L’andata al Prater di Vienna che venne decisa grazie a una splendida girata sul secondo palo di Nicola Berti e a Milano un tocco sotto di Wim Jonk confermò l’1-0 del primo atto.

La terza e ultima Coppa Uefa venne vinta nella prima finale unica della storia della competizione che si giocò al Parco dei Principi di Parigi contro la Lazio nella stagione 1997-98. I biancocelesti furono annichiliti da un Ronaldo in versione molto più che Fenomeno che segnò uno dei gol più belli della propria carriera. Prima della rete del brasiliano ci avevano pensato già Ivan Zamorano e Javier Zanetti a indirizzare la sfida in favore dell’Inter che vinse per 3-0.

Quante volte ha vinto la Coppa Italia l’Inter?

Le Coppe Italia che si trovano nella bacheca dell’Inter sono in totale 8. La prima venne vinta addirittura nel lontano 1938-39. La finale unica di Roma fu contro il Novara e i gol di Ferraris e Frossi resero vano il punto piemontese nella ripresa di Romano dando così il titolo ai nerazzurri.

Si dovettero aspettare quasi 40 anni per poter concedere il bis, con Eugenio Bersellini che vinse il suo primo titolo interista nel 1977-78 nella finale contro il Napoli. Gli azzurri passarono in vantaggio con Restelli, ma Altobelli pareggiò e a soli tre minuti dai supplementari fu il difensore Graziano Bini a chiudere i conti sul 2-1.

La terza Coppa Italia è targata invece stagione 1981-82, vinta questa volta nella doppia finale contro il Torino. Un giovane Aldo Serena decise l’andata di San Siro, mentre nel ritorno al Comunale fu determinante Altobelli che pareggiò il vantaggio di Cuttone.

Il periodo d’oro per quanto concerne le vittorie in Coppa Italia dell’Inter fu tra il 2005 e il 2011 dove ne ottenne ben quattro. In quegli anni era una classica ormai la sfida con la Roma e furono tre i successi nerazzurri: 2005, 2006 e 2010. Nella prima doppia finale fu un dominio interista, con Adriano che stese la Lupa all’Olimpico con una doppietta prima del sigillo di Mihajlovic a Milano.

Il successo fu netto anche nel 2006, dato che a Roma finì 1-1 con i gol di Cruz e Mancini e a Milano un gol capolavoro di Cambiasso e i centri degli attaccanti Cruz e Martins resero vano il gol finale di Nonda. Nel 2010 invece fu gara unica all’Olimpico, ma un perfetto contropiede concluso da Milito bastò per vincere la sfida per 1-0.

Nel 2010-11 l’ultimo atto dell’Olimpico fu a sorpresa contro il Palermo e i siciliani si dimostrarono avversari di primo livello. A vincere fu la squadra di Leonardo che concluse la sfida con un secco 3-1 dettato dalla doppietta di Samuel Eto’o e dal sigillo di Diego Milito.

L’ottavo, e fino a questo momento ultimo, trionfo in Coppa Italia risale alla stagione 2021-22. La finalissima contro la Juventus è entrata nella storia come una delle più belle della storia della competizione. Al vantaggio di Barella risposero i bianconeri con Alex Sandro e Vlahovic, prima del pareggio Calhanoglu che mandò la sfida ai supplementari. Qui si scatenò Ivan Perisic autore di una favolosa doppietta per il 4-2 finale.

Quante Supercoppe Italiane ha vinto l’Inter?

Son ben sette i trionfi in Supercoppa Italiana per l’Inter. Il primo titolo risale al 1989 e a San Siro il 2-0 sulla Sampdoria e a segnare furono Cucchi e Serena. Memorabile il secondo titolo del 2005, con i nerazzurri che si imposero al Delle Alpi contro la Juventus ai tempi supplementari grazie a un precisissimo destro sul primo palo dell’argentino Veron.

Palpitante e incredibile invece la terza vittorie del 2006 contro una Roma che a San Siro si era portata sullo 0-3. Il gol di Vieira alla fine del primo tempo riaccese le speranze e nella ripresa un colpo di testa di Crespo e un tap-in ancora del francese valsero i tempi supplementari. La finale la decise una splendida punizione di Luis Figo per il decisivo 4-3.

Nel 2008 arrivò il primo trionfo di José Mourinho, con l’eterna sfida di quegli anni tra Inter e Roma che si concluse solo ai calci di rigore. La gara terminò 2-2, per i nerazzurri segnarono Muntari e Balotelli, e dal dischetto sbagliarono Totti e Juan. A calciare il penalty decisivo fu Javier Zanetti.

L’anno d’oro 2010 portò anche la Supercoppa Italiana sempre contro la Roma, con Pandev e la doppietta di Eto’o che ribaltarono il vantaggio di Riise. Con Simone Inzaghi sono arrivate altre due Supercoppe. Il primo successo fu nel 2021 Alexis Sanchez all’ultimo secondo dei tempi supplementari superò Perin per sconfiggere 2-1 la Juventus. La seconda è invece del 2022 al termine di un dominante 3-0 sul Milan firmato da Dimarco, Dzeko e Martinez.

Chi ha vinto più trofei tra Inter e Juve?

Nel derby d’Italia la Juventus è nettamente avanti rispetto all’Inter, con i suoi 70 successi contro i 43 interisti. I nerazzurri però sovrastano i bianconeri in quanto a Champions League (3 contro 2) e per titoli mondiali vinti (anche in questo caso 3 a 2 per l’Inter).

Inter vs Milan, chi ha più trofei?

Il Milan complessivamente ha più titoli dell’Inter, 49 contro 43, ma sono diversi i punti in favore dei nerazzurri. In Italia i nerazzurri vincono 34 a 31, frutto delle 3 Coppe Italia in più visto come in quanto a Scudetti e Supercoppe Italiane ci sia un’assoluta parità. In Europa è un dominio Milan di 18 a 9, ma la Beneamata supera il Diavolo per 3 Coppe Uefa a zero.

Trofei Inter ultimi 10 anni

Dopo il Triplete del 2010 l’Inter ha vissuto degli anni decisamente negativi e dal 2013 a oggi solo nell’ultimo periodo ha rinfrescato la bacheca. Il primo a riuscirci è stato Antonio Conte con lo Scudetto del 2020-21. In seguito è toccato a Simone Inzaghi diventare il “Re di Coppe”.

Con l’ex allenatore della Lazio, i nerazzurri hanno vinto nella prima stagione 2021-22 la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia. L’anno seguente nel 2022-23 ancora una volta ha vinto la Supercoppa Italiana.

Sala trofei Inter dove è esposta?

I trofei vinti in questi anni dall’Inter sono tutti esposti nel “Museo di San Siro”. Questo è il primo museo per una squadra di calcio in Italia realizzato direttamente all’interno di uno stadio.

Quale giocatore dell’Inter ha vinto più trofei?

L’Inter ha avuto diversi periodi vincenti, ma non deve sorprendere se il più decorato di sempre nella storia nerazzurra sia stato Javier Zanetti. Lo storico numero 4 nerazzurro ha avuto modo di alzare al cielo ben 16 trofei nazionali e internazionali. Ha superato molti suoi compagni dell’Era d’oro di Mancini e Mourinho grazie alla Coppa Uefa del 1997-98, vinta anche grazie a un suo bellissimo gol.

Quanti titoli ha vinto la Grande Inter?

Il periodo della “Grande Inter” è forse il migliore di sempre nella storia interista. Helenio Herrera ci mise tre anni prima di vincere il primo Scudetto nel 1962-63, ma da quel momento in poi la squadra visse quattro stagioni memorabili. Vinse altri due titoli italiani e nel 1964 perse lo Scudetto solo nello spareggio con il Bologna.

Oltre ai tre Scudetti arrivarono anche due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Il ciclo finì nel 1966-67, quando i nerazzurri persero la finale europea contro il Celtic e lo Scudetto all’ultima giornata in favore della Juventus. In totale dunque quella squadra leggendaria vinse sette trofei.

Quanti titoli ha vinto Mourinho all’Inter?

José Mourinho ereditò nel 2008 una squadra forte e vincente e in soli due anni riuscì a rimpolpare la bacheca nerazzurra di ben cinque trofei. Con lui arrivarono due Scudetti nel 2009 e nel 2010, la Supercoppa Italiana del 2008, la Coppa Italia del 2010 e soprattutto la tanto attesa Champions League del 2010 che mancava dal 1965.