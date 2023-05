Rottura totale con Vlahovic, Allegri paga per tutti: deciso l’esonero

La Juventus pareggiacontro il Siviglia e Allegri finisce sul banco degli imputati: rottura totale con Vlahovic, lo hanno già esonerato

Altro che partita della vita: la Juventus soffre e pareggia soltanto in casa contro il Siviglia e si complica la strada per la finale di Europa League.

La solita partita dei bianconeri che faticano a rendersi pericolosi e quando ci riescono falliscono le palle gol con Dusan Vlahovic. Il serbo è apparso ancora una volta fuori dal gioco, servito poco e male dai compagni, ma anche incapace di andarsi a prendere palla da solo e provare a far salire la squadra. Una partita complicata la sua, come quella di tutta la Juventus, fischiata dal proprio pubblico sia all’intervallo e salvata da Gatti in pieno recupero.

Ora c’è una settimana di tempo per provare a riordinare le idee e tentare l’impresa in terra spagnola, ma intanto tocca ad Allegri sorbirsi le critiche dei tifosi e non soltanto. L’allenatore toscano è accusato di scelte di formazioni non corrette secondo il popolo bianconero che si è scagliato contro di lui anche quando nella ripresa ha sostituito Vlahovic con Milik, senza provare ad aggiungere un attaccante nonostante lo svantaggio.

Juventus, Allegri nel mirino: “Rottura con Vlahovic ed esonero”

Ecco allora che sui social si è scatenata la critica contro Allegri, accusato da qualcuno di essere un “allenatore confuso”, mentre in molti sottolineano il rapporto ormai ai minimi termini con Vlahovic.

Al momento della sostituzione, infatti, il serbo ha palesato tutta la sua arrabbiatura per non essere rimasto in campo fino alla fine. In generale è il tipo di gioco voluto da Allegri che sembra impedire al 9 bianconero di rendere al meglio.

Ecco quindi che la sensazione comune è che il rapporto tra i due sia ormai di rottura totale e che “Dusan chiederà di essere ceduto se resterà Allegri“. Ipotesi non certo remota, ma c’è anche chi crede che per il tecnico toscano il tempo sia ormai scaduto: “Di positivo c’è che mancano tre settimane all’esonero di Allegri“. Conto alla rovescia quindi partito e vedremo se la Juventus deciderà di cambiare tecnico e come questa scelta (in un senso o nell’altro) andrà a influenzare il futuro di Vlahovic.

Ecco alcuni tweet:

Allegri is a confused coach — SANI DANGER ESQ.🕺🏾💃🏾🚀 (@ayooluwa___) May 11, 2023

La #Juve di #Allegri non è per niente la Juve, è solo una squadra pietosa e brutta a vedersi #JuventusSiviglia — ⚫ JIupintu ⚪ (@Sobou1897) May 11, 2023

↑🟢un allenatore, va bene anche terza categoria ↓🔴 Allegri — Albino Ruffo (@albino_ruffo) May 11, 2023

Ma uno più confuso 🥴 di Allegri esiste ?? — MP Morris (@MaurizioPierant) May 11, 2023

#allegri oltre a non azzeccarne una fa parte di quella generazione di allenatori anti spettacolo. A me non interessa vincere sempre ma andare in campo con una squadra gagliarda che se la gioca si. Questo tipo di allenatori secondo me non fanno più bene al calcio — Dalluzzi (@Andredal75) May 11, 2023

Dusan chiederà di essere ceduto se rimane Allegri..direi anche giustamente — Angelo Ragozzino (@A_Ragozzino69) May 11, 2023

Di positivo c'è che mancano tre settimane all esonero di Allegri — Alb Gili (@alb_gili) May 11, 2023

🚨 Vlahovic nervoso per la scelta di Allegri di toglierlo dal campo. Giocatore irrecuperabile. #JuveSiviglia #JuventusSiviglia #Vlahovic #Allegri — Allegriani si nasce (@Allegrismoo) May 11, 2023