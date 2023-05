Roma-Bayer, Pinto: “Non possiamo gestire tutto. Ecco cosa penso su Mou”

Le dichiarazioni del dirigente giallorosso prima del calcio d’inizio della semifinale di andata contro i tedeschi

Roma-Bayer Leverkusen, semifinale di andata di Europa League inizierà senza Paulo Dybala.

Tiago Pinto, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del momento dell’argentino, tartassato dagli infortuni: “Quando prende le botte come a Bergamo non possiamo certo gestirlo – ammette il dirigente giallorosso -. L’argentino è un giocatore importante, sono felice che sia qui con noi. Ci ha aiutato tanto ad essere qui e ci aiuterà anche in queste due partite. Belotti? E’ un guerriero, è stato limitato dai vari problemi fisici avuti”.

Mourinho ha detto che se il PSG l’ha chiamato e non l’hanno trovato… “Cosa ne pensa di queste dichiarazioni del tecnico portoghese? A me tranquillizza molto che mi hai fatto la domanda – prosegue Pinto rivolgendosi al giornalista -, me l’hanno fatta contro contro la Real Sociedad, il Feyenoord, spero che mi verrà chiesto pure a Budapest (sorride, ndr.), poi Mourinho ha risposto benissimo, con lui sono sempre tranquillo”.