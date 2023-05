Probabili formazioni Juventus-Siviglia: Allegri cambia ancora, Chiesa out

La Juventus ospita all’Allianz Stadium il Siviglia per la sfida d’andata delle semifinali di Europa League: le ultime sulle probabili formazioni

Niente distrazioni extracampo per la Juventus. C’è solamente il Siviglia nella testa di Massimiliano Allegri, oltre a raggiungere il secondo posto in campionato in attesa ovviamente delle sentenze giudiziarie.

Stasera all’Allianz Stadium c’è un crocevia fondamentale per la stagione bianconera, con Danilo e compagni che ospitano gli andalusi di Mendilibar per il primo round delle semifinali di Europa League. Allegri non ha scoperto le carte nella conferenza stampa di vigilia, provando la difesa a quattro nelle ultime prove anti-Siviglia: in assenza di Bremer, saranno Gatti e Bonucci a guidare la difesa con Cuadrado e Danilo sugli esterni. Il duo Locatelli-Rabiot in mediana, mentre dietro Vlahovic dovrebbe agire una linea di trequartisti composta da Miretti, Kostic e Di Maria. Il ‘Fideo’ ha lanciato intanto segnali ieri su una possibile permanenza sotto la Mole. Vanno verso la panchina invece sia Chiesa che Milik. Mendilibar versante Siviglia recupera tre pedine pedine importanti come Fernando, Ocampos e Lamela: l’ex romanista è in ballottaggio con Oliver Torres dietro il bomber marocchino En Nesyri, protagonista nei quarti contro il Manchester United. Out per infortunio Suso, inizialmente in panchina il ‘Papu’ Gomez.

Europa League, Juventus-Siviglia: le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Bonucci, Danilo; Locatelli, Rabiot; Miretti, Di Maria, Kostic; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Barbieri, Paredes, Miretti, Pogba, Chiesa, Iling-Junior, Soulé, Milik, Kean. Allenatore: Allegri

Indisponibili: De Sciglio, Bremer, Kaio Jorge

Squalificati: –

Diffidati: –

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Baldé, Gudelj, Acuña; Rakitic, Fernando; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En Nesyri. A disposizione: Dmitrovic, Alberto Flores, Montiel, Rekik, Alex Telles, Manu Bueno, Lamela, Gomez, Rafa Mir. Allenatore: Mendilibar

Indisponibili: Suso, Jordan, Marcao, Gueye, Corona, Nianzou

Squalificati: –

Diffidati: –

Arbitro: Siebert (Germania); VAR: Dankert (Germania)

Juventus-Siviglia, dove vederla in Tv e il cammino delle due squadre

Juventus-Siviglia – match d’andata delle semifinali di Europa League in programma questa sera alle 21 all’Allianz Stadium di Torino – sarà trasmesso in chiaro su Rai 1 e per gli abbonati su Sky Sport, mentre in streaming sarà visibile sulle piattaforme DAZN, SkyGo, NOW TV e RaiPlay. La Juventus arriva in semifinale dopo aver eliminato lo Sporting Club Portugal nei quarti e in precedenza Friburgo e Nantes. I bianconeri nel campionato di Serie A hanno sconfitto l’Atalanta nell’ultima giornata, salendo al secondo posto in classifica. Il Siviglia, come i bianconeri, è retrocesso in Europa League dalla Champions e nel turno precedente ha estromesso dalla competizione la corazzata Manchester United. Prima dei ‘Red Devils’ gli andalusi hanno avuto la meglio su Fenerbahce e PSV Eindhoven.