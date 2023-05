PAGELLE E TABELLINO Roma-Bayer Leverkusen 1-0: Bove living the dream, Tapsoba disastro

Allenatore : Mourinho 7,5: nell’ennesima partita in emergenza la Roma tira fuori l’ennesima prestazione – scusate il termine così francese – con le palle. Attenta in difesa, reattiva a centrocampo, vogliosa in avanti e poi anche di qualità. Partita completa, perché poi i giallorossi riescono pure a giocare un buon calcio nel giro palla, che sulla carta non è il suo forte. E nonostante questo non subiscono mezzo contropiede. E un solo tiro in porta al primo minuto.

Abraham 7: la voglia non gli manca, per carità. Ma a vederlo sembra che a volte abbia quasi paura di fare una giocata, di scegliere, di rischiare. Anche se i presupposti sono interessanti. Quando agisce di istinto fa le cose migliori, come sul gol di Bove. Alla fine risulta decisivo e acquisisce tanta tanta fiducia. Quella gli manca.

Belotti 6,5: in questi giorni si è allenato con il busto, è ancora dolorante ma stringe i denti. Non ha grandi occasioni, cerca la profondità ma ha poco campo a disposizione. Lotta come al solito. Dal 76′ Dybala sv

Pellegrini 7: cerca di muoversi tra le linee, di non lasciare troppi punti di riferimento, non trova tanti spazi ma ci prova. Fa un’ottima partita soprattutto in copertura. Nel secondo tempo si abbassa a fare quasi il regista/mediano, prende botte e palloni. Si esalta.

Matic 7: un paio di palloni persi, ma il solito dominatore. Avanti e indietro, non fa troppa differenza. È presente anche in area, pesa sulle azioni offensive della Roma.

Bove 7,5: corre tantissimo, è ovunque, fa lavoro oscuro e non tocca tantissimi palloni ma è molto prezioso. Non ha paura di pressare o di fare qualche giocata, non bada tanto al sottile. Il gol se lo cerca, se lo prende e se lo coccola. Un sogno che si realizza tutto da solo. Si prende una standing ovation da sogno. Dal 76′ Wijnaldum sv

Rui Patricio 6: nel primo tempo un paio di parate semplici, graziato soprattutto all’inizio da Wirtz. Poi nient’altro fino all’86’ quando per poco non la fa grossa insieme a Ibanez.

BAYER LEVERKUSEN

Hradecky 7: miracoloso nel primo tempo su Ibanez, con un riflesso super. Replica su Abraham, ma i suoi difensori si perdono Bove e lì non può nulla.

Tapsoba 4,5: disattento in alcune marcature. Su Ibanez nel primo tempo rischia tantissimo, lo salva il suo portiere. Poi un paio di interventi di buon livello, alternati a sbavature sparse. Il gol di Bove ce l’ha sul groppone, perché si fa saltare come niente da Bove e poi non lo segue permettendogli di ribattere in gol.

Kossounou 5,5: la sua partita dura meno di un tempo. Fa quello che deve, anche se non sempre in uno stile impeccabile. Dal 35′ Bakker 5: poco presente in fase offensiva, fa il compitino.

Tah 5,5: il giocatore più equilibrato della difesa tedesca, più preciso sia col pallone che in fase di non possesso.

Frimpong 5,5: partenza in sordina si nasconde un po’. Poi tira fuori il naso, ma in avanti si vede poco per non dire niente. Una delusione, anche se c’è chi fa peggio. Ha la possibilità di pareggiare a porta vuota, ma spara addosso a Cristante.

Andrich 5: ha la prima grande occasione dopo una manciata di secondi, ma spreca clamorosamente tirando male verso Rui Patricio. Nel corso della partita poco ritmo, poca velocità di palla. Dal 92′ Amiri sv

Palacios 5: a centrocampo il migliore dei suoi, anzi forse meglio dire il meno peggio. Anche per lui determinazione e rapidità di esecuzione piuttosto scarse.

Hincapié 5,5: parte da esterno e piazza la prima fiammata su Celik, ma subito deve tornare in difesa dopo l’infortunio di Kossounou. Partecipa al disastro del gol di Bove, restando a guardare pure lui.

Diaby 5: era forse l’uomo più atteso, più temuto, si è rivelato un flop di dimensioni epiche. Per una sera è tornato la meteora del Crotone. Mai un uno contro uno portato a casa, poco servito e male, ma anche lui ci mette del suo. Dal 72′ Adli 5,5: un po’ più intraprendente di sicuro, anche se bastava poco.

Hlozek 5: impalpabile. Va detto che non gli arrivano grandi palloni, ma praticamente non vede mai la porta. Fatica a trovare la voglia di uscire dai blocchi e cercare il dialogo. E non solo per merito della Roma. Dal 72′ Azmoun: poca roba, ma non tanto per colpa sua.

Wirtz 5: ha il rimpianto di una grande occasione nel primo tempo. Poche chiacchiere, ci si aspettava tanto di più. Non era al meglio, ma da qui a essere statico e stantio ce ne passa. Non gli danno una mano, ma anche lui di spunti non ne trova.

Allenatore: Xabi Alonso 5: il suo Bayer stasera è una delusione. Dopo i primi 8 minuti si spegne completamente. La Roma non fa nulla di particolare, se non essere aggressiva a centrocampo e attenta in difesa. Eppure i tedeschi restano fermi, quasi in attesa che l’episodio cada dal cielo. Nel secondo tempo la situazione se possibile peggiora, subisce un buon palleggio dei giallorossi, c’è poco gioco corale. Rui Patricio neanche si sporca i guantoni: un tiro in porta, al primo minuto, l’altro nel finale regalato dalla difesa avversaria. Non è accettabile in una semifinale.