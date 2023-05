“Non ci sentiamo mai penalizzati”: Allegri ha la risposta pronta

Dopo il pareggio in pieno recupero della Juventus contro il Siviglia, Allegri commenta la prestazione della sua squadra

“E’ tutto aperto”: Massimiliano Allegri giudica in maniera positiva il pareggio al fotofinish contro il Siviglia.

Il tecnico della Juventus alla ‘RAI’ commenta: “Abbiamo fatto bene fino al gol loro, poi ci siamo disuniti. Loro sono una squadra esperta, sta sempre in campo con la testa giusta. Siamo stati bravi e non prendere il 2-0. Ora avremo la possibilità a Siviglia di andare in finale”.

“Arbitro? Non ci sentiamo mai penalizzati dalle scelte di chi c’è intorno. Pensiamo solo a noi. Dobbiamo riprendere il campionato, siamo secondo in classifica e ora pensiamo alla Cremonese. Se non è andato al Var evidentemente non l’ha chiamato. Noi non pensiamo all’arbitro. Con una distrazione, un eccesso di nervosismo potevamo prendere il secondo gol, invece siamo stati bravi”.

Juventus-Siviglia, Allegri: “Dopo il gol usciti dalla partita”

Successivamente Allegri ha parlato anche ai microfoni di ‘Sky’, ribandendo le sue considerazioni sulla semifinale di andata.

“Fino al gol, la squadra ha fatto buone trame di gioco. Ma abbiamo sbagliato troppo, il pericolo era prendere il secondo gol, perché in quel momento siamo usciti dalla partita. Meglio nel secondo tempo, il pareggio è meritato”.

L’allenatore della Juve commenta anche la prestazione di Pogba: “Sta migliorando di condizione, è giocatore straordinario, oggi ha dato un contributo importante”. Si torna quindi sul match: “Queste partite sono sempre equilibrate, loro sono una squadra esperta. Nei primi 25 minuti bisognava essere più lucidi negli ultimi 30 metri. Bisogna recuperare, energie fuori dal campo ne abbiamo sprecate già troppe. Al ritorno sarà una partita difficile, ma a campo aperto possiamo fare male. Bisogna essere fiduciosi, abbiamo voglia di arrivare in finale”