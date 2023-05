“Juve fuori dalle coppe fino al 2028”: stangata già decisa

La Juventus rischia seriamente di restare fuori dalle coppe europee: la stangata potrebbe essere davvero importante

Il 22 maggio è la prossima data decisiva per la Juventus. La Corte di Appello Federale ha fissato per quel giorno l’udienza sul filone plusvalenze, dopo il Collegio di Garanzia dello Sport ha annullato con rinvio la penalizzazione di 15 punti.

Le motivazioni pubblicate nei giorni scorsi delineano un quadro abbastanza chiaro della situazione con il club bianconero che dovrebbe essere nuovamente penalizzato con uno ‘sconto’ – non si sa quanto piccolo -rispetto alla precedente sentenza. La certezza è che la sanzione dovrà essere afflittiva, togliendo quindi alla squadra di Allegri la qualificazione alle coppe europee.

Un’assenza che potrebbe andare ben oltre il prossimo anno, almeno stando alla previsione fatta da Paolo Ziliani che su Twitter ha pubblicato un suo articolo un cui spiega perché la partecipazione alle competizioni internazionali della Juve ci potrà essere soltanto tra qualche anno.

Juventus fuori dalle coppe: ecco per quanto tempo

Entrando nel dettaglio Paolo Ziliani spiega perché la Juventus potrà tornare a disputare la Champions, o comunque in generale le coppe europee, soltanto a partire dalla stagione 2028/2029.

Una tesi che il giornalista sostiene da tempo e che parte dai vari filoni che coinvolgono la società bianconera e dalla possibile sanzione Uefa. In particolare la Federcalcio europea potrebbe escludere dalle coppe il club piemontese per 2-3 stagioni. Una sanzione che partirebbe però soltanto dalla prima qualificazione.

Ecco a questo punto entrare in scena le decisioni della giustizia sportiva italiana. Con la probabile penalizzazione relativa al filone plusvalenze, la Juve sarebbe fuori dai piazzamenti europei quest’anno. Poi c’è da considerare la manovra stipendi che potrebbe far scendere in Serie B i bianconeri o ricevere una penalizzazione tale da non riuscire a qualificarsi in Europa.

In questo modo, sarebbe il 2024/2025 la stagione, se arriverà la qualificazione, in cui partirebbero i 2-3 di esclusione che la Uefa potrebbe imporre. In questo modo, per ritrovare le competizioni internazionali la Juventus dovrebbe aspettare il 2028-2029.

Uno scenario sportivamente drammatico per il club bianconero: ovviamente i tifosi della Juventus non possono far altro che sperare che le previsioni di Ziliani siano eccessive e che tutto possa chiudersi in questa stagione senza ulteriori complicazioni.