Italiano deluso, ma non molla: “Così possiamo qualificarci”

Le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina dopo il ko di San Siro contro il Basilea. Ecco le sue parole

Secondo tempo amaro per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola, dopo essere passati in vantaggio con Cabral, nella semifinale di andata di Conference League, si sono fatti rimontare dal Basilea, nella ripresa.

E’ un ko che fa male al tecnico siciliano: “E’ una sconfitta che mi fa arrabbiare – ammette ai microfoni di Sky Sport -. Loro ora difenderanno questo risultato, avevamo giocato una buonissima gara, ma loro non mollano mai. Il primo tempo è degli svizzeri, ma ora proveremo a ribaltare tutto. Serve una Fiorentina che possa scardinare la loro difesa bassissima, serve qualche guizzo in più, ma come ho sempre detto, in Europa non si deve mollare. Abbiamo tutte le qualità per fare bene in Svizzera, dobbiamo però stare attenti alle loro ripartenze”.