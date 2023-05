Doppia penalizzazione: ecco la decisione UFFICIALE

Calcio italiano nel caos tra penalizzazioni e nuove classifiche mentre i campionati sono ancora in corso

Il calcio italiano sta vivendo l’ennesima annata assurda, coi vari campionati che in tanti considerano falsati. Dalla penalizzazione alla Juventus per il ‘caso’ plusvalenze a quelle infilitte alla Reggina per i mancati pagamenti IRPEF e INPS di febbraio e marzo, il tutto a stagione ancora in corso.

Se per i bianconeri bisogna aspettare la fine del campionato o poco prima per conoscere l’entità della nuova penalizzazione, per il club cadetto è arrivato invece in giornata il verdetto della Procura Federale d’Appello sul ricorso presentato per la doppia penalizzazione (la prima di 3 punti e la seconda di 4) a causa di inadempienze amministrative e contabili.

La decisione, come si legge nel comunicato diffuso dalla Figc, sorride alla società calabrese: la Corte d’Appello, infatti, ha restituito due dei sette punti tolti con le due precedenti sentenze di primo grado.

Reggina, penalizzazione diminuita: la nuova classifica

In particolare, la Corte d’Appello ha respinto il ricorso in merito alla prima penalizzazione di tre punti, accogliendo parzialmente quello relativo all’ultima sanzione di ulteriori quattro punti. Proprio questi scendono da 4 a 2.

In virtù di questa decisione, la Reggina torna in zona playoff quando mancano due giornate alla fine della stagione regolare. La squadra di Pippo Inzaghi risale all’ottavo posto con 47 punti, uno in più di Pisa, Venezia ed Ascoli che la seguono in classifica. Stando così le cose, gli amaranto hanno nelle loro mani la possibilità di accedere agli spareggi promozione: vincendo le ultime due partite, la qualificazione sarebbe matematica.

La Reggina è attesa dalle sfide contro Bari (già certo dei playoff) e Ascoli: quest’ultimo un vero e proprio scontro diretto che deciderà molto probabilmente chi conquisterà l’ultimo posto per gli spareggi.

Questa la nuova classifica di Serie B: Frosinone* 74 punti; Genoa* 70 (-1); Bari 62; Sudtirol 57; Cagliari e Parma 54; Palermo 48; Reggina 47 (-5); Pisa, Venezia ed Ascoli 46; Modena 45; Como e Ternana 43; Cittadella 41; Cosenza 39; Brescia 38; Perugia 36; SPAL 35; Benevento 32.

*già promosse in Serie A