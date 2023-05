Svolta Kessie-Inter, la decisione è UFFICIALE

Svolta in casa Barcellona legata al futuro di Franck Kessie e al possibile ritorno in Italia: la decisione è ormai ufficiale

Sergio Busquets saluta ufficialmente il Barcellona. Il centrocampista, capitano dei catalani, ha infatti ufficializzato il suo addio al club dopo 15 stagioni ed oltre 700 presenze tra coppe e campionato spagnolo.

L’annuncio è stato dato direttamente dal calciatore attraverso un video pubblicato sui canali ufficiali del club catalano. “E’ arrivato il momento di annunciare che questa sarà la mia ultima stagione con la maglia del Barcellona. Per me è stato un viaggio indimenticabile, a partire da quando ero un bambino che guardava le partite alla Tv. Ho sempre sognato di giocare con questa maglia e in questo stadio e la realtà è andata oltre a quelli che erano i miei sogni. Da ragazzo non ci avrei mai creduto se mi avessero detto che sarei arrivato fino a qui, indossando per 15 anni la maglia del club migliore del mondo. Il club della mia vita, di cui sarò sempre tifoso. E’ stato un sogno e un onore, difendere questi colori ha significato tutto. Non è stata una decisione facile, ma è arrivato il momento”.

Barcellona, UFFICIALE: Busquets lascia, Kessie può restare

Il contratto di Busquets scadrà a fine stagione, ma è difficile che il centrocampista decida di ritirarsi dal calcio giocato. Il suo futuro potrebbe essere in Asia o negli Stati Uniti. Diverse sono le offerte dai club di Mls o da Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar.

L’addio di Busquets potrebbe cambiare le cose anche per quanto riguarda la situazione di altri componenti della rosa dei catalani. Su tutti Franck Kessie. L’ivoriano non è mai stata una prima scelta nelle gerarchie di Xavi e per lui si è parlato di un addio dopo una sola stagione. Per lui si è parlato di un possibile ritorno in Serie A, in particolare con la maglia dell’Inter. L’addio di Busquets potrebbe però cambiare le carte in tavola. Il Barcellona non naviga in acque calme in ottica finanziaria e se da un lato Kessie potrebbe rappresentare una plusvalenza, dall’altro, un suo addio, obbligherebbe il club ad acquistare due nuovi giocatori visto l’addio di Busquets. Ecco perché ipotizzare la permanenza dell’ivoriano con un maggior minutaggio sembra essere la soluzione più probabile.