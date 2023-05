“Pena notevolmente ridotta”: sentenza Juve, svolta clamorosa

Dal caso plusvalenze alla manovra stipendi fino alla possibile esclusione dalle coppe europee. Le ultime sulla Juventus

“Le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni lasciano spazio a una differente valutazione”. Così l’avvocato Cesare Di Cintio, esperto di diritto sportivo, nell’intervista a ‘LaPresse’ sulla questione Juventus. Il Collegio del Coni ha in sostanza ripassato la patata bollente nelle mani della Corte Federale d’Appello chiamata ora a esperimere una nuova sentenza sul ‘caso’ plusvalenze.

Di caso riguardante sempre i bianconeri ne è aperto anche un altro, quello che comunemente viene chiamato ‘manovra stipendi’. Possibile, in caso di patteggiamento, ottenere una sentenza unica stando alle parole dell’avvocato Di Cintio.

“Il discorso sulla manova stipendi potrebbe essere risolto, appunto, con un patteggiamento unificando la sentenza. Se il club bianconero riuscisse a dimostrare un legame con il caso plusvalenze, ecco che la sanzione potrebbe essere contenuta. Si potrebbe optare per una sanzione di tipo pecuniario”.

Il forte rischio, per la Juve, è pure l’arrivo di una sanzione da parte della UEFA, vale a dire l’esclusione dalle coppe europee: “Prematuro fare previsioni, si tratta di una questione disciplinata dagli organi di giustizia interna. Fino a quando essi sono in grado di risolverla in maniera autonoma, un intervento dell’UEFA non sarebbe giustificato“.