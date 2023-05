Milan-Inter, per Inzaghi il sogno è vicino: “Sappiamo cosa fare per realizzarlo”

Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro al termine della sfida di San Siro, valevole per la semifinale di andata di Champions League

Va all’Inter il primo round. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno battuto meritatamente il Milan per 2 a 0.

Il successo, che sarebbe potuto essere più rotondo, porta la firma di Dzeko e Mkhitaryan: “Hanno fatto una grandissima partita, sono stati splendidi come gli altri – afferma il tecnico dei nerazzurri in conferenza stampa -. Ma voglio parlare dei subentrati perché entrare dalla panchina è più difficile rispetto a quando giochi titolare. I cambi ci hanno dato davvero una grandissima mano. De Vrij, ad esempio, non sbaglia mai la partita, è stato importantissimo per la squadra quando è entrato”.

L’Inter contrariamente al Milan ha avuto un approccio perfetto: “Il primo tempo è stato straordinario, il risultato era stretto per quello visto. Nel secondo abbiamo gestito benissimo a parte il tiro con cui Tonali ha colpito il palo. Ci soddisfa il risultato ma manca ancora un pezzo per un sogno in cui credevamo da agosto. Manca l’ultimo passo per qualcosa di straordinario”.

Milan-Inter, Inzaghi è pronto per il ritorno: le sue parole

Ma Simone Inzaghi guarda già al match di ritorno. L’esperienza maturata in questa Champions League, non farà abbassare la guardia ai suoi uomini.

Il tecnico dei nerazzurri sa cosa serve per volare in finale e non sarà certo un problema il possibile ritorno di Rafael Leao: “Abbiamo vissuto una situazione simile contro il Benfica – prosegue Inzaghi -, i ragazzi sanno che bisognerà fare come contro i portoghesi, senza gestire la partita. Bisognerà giocherà da squadra. Leao?Ne abbiamo giocati tanti di derby con lui o senza di lui; è un grandissimo giocatore, potremmo pensare a qualcosa ma non stravolgeremo la squadra”.

Ultima battuta sul possibile ritorno in campo di Gosens dopo l’infortunio – “E’ un guerriero, è un ragazzo straordinario, ieri ha fatto il primo allenamento completo. Valuterò questi 2-3 giorni se farlo giocare contro il Sassuolo”.