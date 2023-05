Juve-Siviglia, il tecnico rischia tutto: “Rinnovo in caso di finale”

Domani sera si giocheranno le due semifinali di Europa League che vedranno Juventus e Roma grandi protagoniste

In attesa di gustare l’euroderby di questa sera tra Milan e Inter a San Siro, non va dimenticato che anche domani sera il calcio italiano sarà grande protagonista tra Europa e Conference League.

In particolare, in EL Juventus e Roma potrebbero ritrovarsi contro in un’eventuale finalissima qualora riuscissero ad eliminare Siviglia e Bayer Leverkusen. Del match dei bianconeri in programma all’Allianz Stadium si è parlato questo pomeriggio in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play con il ‘periodista’ Ignacio Camacho: “Nonostante la Juve parta come favorita, a Siviglia c’è grande ottimismo. Il Siviglia è considerato il Real Madrid dell’Europa League, con Mendilibar in panchina c’è stato un cambio netto”.

Come spiegato dal giornalista di ‘AS’, da questa semifinale dipenderà il futuro di Mendilibar sulla panchina del Siviglia: “Non è ancora chiaro, tutto dipende da questa semifinale di Europa League, se il nuovo allenatore porta il Siviglia in finale sarà difficile non rinnovarlo. Va detto che è stato preso solo per salvare il Siviglia in prima divisione, ma sarà difficile cacciarlo in caso di finale europea. Ma nel frattempo Monchi si sta già guardando intorno, anche in Italia”.

Milan-Inter, l’annuncio sull’arbitro: “Non è ben voluto in Spagna”

Con Camacho si è poi discusso di Gil Manzano, l’arbitro spagnolo designato per dirigere l’euroderby tra Milan e Inter.

Questo il suo commento sul fischietto spagnolo: “E’ un arbitro molto quotato tra gli arbitri, ma non è ben voluto in Spagna, ha avuto problemi con i grandi club. Non sta simpatico a società come Barcellona, Real Madrid e Atletico. Nelle grandi partite quando c’è grande pressione non è a suo agio”.

Tornando al Siviglia, il giornalista ha escluso la possibilità di possibili investimenti dal campionato italiano: “Credo che Monchi cercherà di acquistare calciatori a basso prezzo, mentre in Serie A i costi sono molto alti in questo momento, quindi non credo che guarderà al campionato italiano. Solo con la Roma ha speso tanto perché aveva parecchio denaro”.

Infine, le possibili strategie in uscita del club andaluso: “Bono? Se Mendilibar continua in panchina, potrebbe andar via visto che ha puntato tutto sull’altro portiere, anche se in EL giocherà Bono. Ma in Liga Dmitrovic lo ha superato, quindi con Mendilibar potrebbe essere ceduto e portare un buon bottino. En-Nesyri? Il Siviglia vende a chi offre di più, con Monchi ha sempre venduto a 40/50 milioni tutte le sue stelle. L’aspetto positivo di Monchi è se vende En-Nesyri ne trova un altro. Dia? C’è interesse, ma la Salernitana non lo lascerà andare a basso prezzo. Per prendere Dia dovrà andar via En-Nesyri, che piace tanto alla Premier League”.