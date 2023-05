Juve e Milan sfidano le big d’Europa: l’obiettivo è l’astro azzurro

Juventus e Milan pronte a lanciare la sfida ad altre big d’Europa: l’obiettivo è l’astro azzurro

Molti lo ritengono uno degli astri nascenti del calcio italiano. Per crescere però ha accettato la corte del Benfica, dove si è trasferito a 16 anni dopo aver lasciato il vivaio dell’Atalanta.

Ora però Cher Ndour è pronto a lasciare nuovamente il Portogallo per spiccare, forse, il volo definitivo. Classe 2004, origini senegalesi ma nazionale giovanile azzurro, Ndour vedrà il suo contratto con il Benfica scadere a fine stagione e non è escluso che possa tornare in Italia. Tante però sono le squadre sulle tracce del giovane centrocampista, in Italia e non solo.

Obiettivo Ndour, Milan e Juve sfidano il Psg e le due di Manchester

Forte è il pressing del Paris Saint-Germain, ma anche Juventus e Milan sono molto interessate al natio di Brescia, pronte a superare la concorrenza estera.

Operazione però non facile, perché, come riferisce il ‘Sun’, sul ragazzo sono piombate anche Manchester City e Manchester United. Gli scout del City lo avrebbero visionato con estrema attenzione, conquistati dalle qualità del ragazzo. Il club è a caccia di giocatori già pronti, ma anche di calciatori futuribili ed estremamente promettenti e Ndour è certamente uno di questi. Inoltre dall’Inghilterra sottolineano come il classe 2004 preferirebbe una nuova esperienza all’estero piuttosto che tornare in Italia, cosa che complicherebbe i piani delle dirigenze di Milan e Juventus.

Considerato non solo come uno dei migliori prospetti italiani, ma di tutt’Europa, Ndour è un centrocampista centrale che abbina grandi capacità fisiche ad ottime qualità. Maldini e Massara sono al lavoro per portarlo a Milano e allo stesso modo la Juventus vorrebbe portarlo a disposizione di Allegri, ma superare la concorrenza di grandi club come Psg e le due di Manchester appare davvero complesso. Ndour è il giocatore più giovane ad aver esordito con la maglia del Benfica B e in stagione ha collezionato anche una presenza in prima squadra nella vittoria per 5-1 contro il Vitoria Guimaraes.