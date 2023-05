Contatti Inter, come scrivere ai nerazzurri? Numeri di telefono, e-mail e indirizzi di assistenza

Ci sono tanti modi per poter contattare la società Inter: dalle mail al numero di telefono fino agli indirizzi utili. Ecco cosa c’è da sapere.

L’Inter è una delle squadre in assoluto più tifate e sostenute in tutta Italia, dunque sono moltissime le persone che vogliono entrare in contatto con la società nerazzurra.

Sono davvero svariati i modi per poter parlare direttamente con i dipendenti interisti e ogni richiesta ha un suo particolare numero di telefono e mail da dover utilizzare.

Come posso contattare l’Inter?

Il mondo più semplice per poter contattare l’Inter è rivolgersi direttamente al “Servizio Clienti” e telefonare al numero 02.82942000. In caso contrario si può passare direttamente nella sede nerazzurra in Viale della Liberazione 16/18 a Milano, con il cambiamento che è avvenuto nel giugno del 2019 quando è stata abbandonata la sede di Corso Vittorio Emanuele II 9.

Come mandare un messaggio all’Inter?

Per poter mandare un messaggio all’Inter bisognerà entrare nella sezione “Contattaci” e compilare un modulo preimpostato dalla stessa società. Sarà obbligatorio scrivere: nome, cognome, data di nascita, email, motivazione del contatto e un messaggio che non dovrà superare i 500 caratteri.

Si possono aggiungere anche le informazioni legate al proprio numero di cellulare e al numero della propria tessera del tifoso.

L’Inter sui social: Facebook, Instagram e Tik Tok

Come tutte le grandi squadre anche l’Inter è molto attiva sui social network, con Facebook che è il più utilizzato. In questa piattaforma infatti i nerazzurri vantano ben 31 milioni di mi piace, il che la porta a essere in Italia seconda solo alla Juventus. La pagina ufficiale si chiama semplicemente “Inter”.

Ottimi anche i numeri su Instagram, con i meneghini che hanno toccato quota 9,1 milioni di follower, ma dove spopolano è su Tik Tok. Nella piattaforma in assoluto più giovanile sono ormai arrivati a quota 9,5 milioni di iscritti e in questi casi bisognerà scrivere “@inter”.

Inter contatti e-mail

Dovendo utilizzare il modulo preimpostato non è possibile scrivere direttamente dalla nostra posta elettronica alla mail dell’Inter. Se ci dovessero essere dei problemi legato al mondo della tifoseria, il sito ufficiale consiglia di mandare un messaggio al “Centro Coordinamento InterClub“. Il messaggio dovrà così essere indirizzato a segreteriaccic@inter.it.

Fc Inter biglietteria telefono

Il modo più veloce per poter contattare la biglietteria dell’Inter è chiamare il numero di telefono 02.82942000. Per conoscere sul sito invece le informazioni riguardanti i biglietti l’indirizzo da scrivere è www.inter.it/tickets.

Call Center Fc Inter orari

Al numero telefonico risponderà un Call Center che dovrà rispondere nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria tra le 9 e le 13 e tra le 14 e le 18. Il servizio rimane chiuso per tutto il weekend e nei giorni dele festività comandate.

Annullare biglietto Inter

I biglietti sono nominativi e sono molto complicate le pratiche per l’annullamento di un tagliando, a meno che non si tratti di causa di forza maggiore. Nella stagione 2021-22 la Pandemia legata al Covid-19 aveva bloccato il pubblico per un paio di partite e in quel caso fu l’Inter stessa a stilare un comunicato per il rimborso delle sfide contro Empoli e Venezia.

L’orario e il numero da chiamare erano sempre gli stessi della biglietteria. Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di andare allo stadio causa un impegno, l’unico modo per non perdere i soldi è effettuare il cambio nominativo, con le istruzioni che si trovano all’indirizzo “tickets.inter.it/ticketks/season/changeowner”.

Contatti Inter Campus

Tra le più lodevoli iniziative portate avanti dalla società Inter in questi anni vi è sicuramente la creazione della Fondazione Inter Campus. L’associazione si occupa di sviluppare e aiutare alcune delle zone più sfortunate del pianeta, dando una possibilità a molti ragazzi di crearsi con il calcio una nuova vita.

Per poter contattare la fondazione si dovrà chiamare il numero di telefono 02.82719080 e la sede si trova sempre in Viale della Liberazione 16/18 a Milano.

Contatti Inter Store

L’Inter Store si trova fisicamente in Galleria Passarella 2 a Milano, ma ci sono vari modi per mettersi in contatto direttamente da casa. Il sito al quale fare affidamento è “store.inter.it” e se ci dovessero essere dei problemi si potrà chiamare allo 02/26303235-36-37 oppure scrivere alla mail store-customercare@inter.it

Contatti Museo San Siro

A differenza dei cugini del Milan, l’Inter non ha ancora realizzato un museo tutto proprio, ma si può conoscere la storia nerazzurra tramite il “Museo di San Siro“. Ovviamente è stato costruito nello stadio Giuseppe Meazza, all’ingresso 8.

Per poter acquistare i biglietti si dovrà entrare nel sito sansirostadium.com, per chiamare il numero di telefono è lo 02.4042432, mentre per prenotare il tour in gruppo si dovrà scrivere una mail a tour@sansirostadium.com

“Tessera Siamo Noi” assistenza tessera del tifoso

Per poter richiedere l’assistenza in seguito a qualche problema legato alla propria “Tessera Siamo Noi” ci si dovrà rivolgere sempre alla biglietteria. Dunque il numero da contattare è lo 02.89942000 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Contatti Inter Tv

Inter Tv è un servizio che può essere comodamente visto nel sito ufficiale della società nerazzurra e che permette di seguire gli allenamenti della squadra e gli highlights delle partite precedenti.

Per vederla in televisione ci sono due opzioni. La prima è quella di aggiungere “Inter Tv” al proprio abbonamento di Sky, canale trasmesso sul canale 232, oppure basterà effettuare un contratto con Dazn e sarà già dentro nell’accordo iniziale. In caso di problemi si consiglia di contattare le due piattaforme.