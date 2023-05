Batosta Inzaghi, c’è il comunicato UFFICIALE: campionato finito

Batosta per Inzaghi che deve dire addio al suo talento: la stagione è praticamente finita, c’è il comunicato ufficiale

Perdere il calciatore di maggior talento proprio quando ci sono da affrontare le partite più importanti della stagione.

Una batosta non di poco conto per chi nel corso di quest’annata ne ha subite già diverse. Non bastassero i sette punti di penalizzazione, la Reggina di Pippo Inzaghi fa i conti anche con la stangata subita dal calciatore di maggior classe della propria rosa: Jeremy Menez. Il francese è stato espulso nel corso della partita contro il Como di sabato scorso, vinta 2-1 dagli amaranto.

Un rosso che costa caro all’ex Roma che il giudice sportivo ha fermato per tre giornate: la motivazione è il calcio dato a Vignali nel concitato finale di gara. Considerato che la regular season prevede solo altre due giornate, il campionato per Menez può dirsi finito. Bisognerà vedere se la Reggina riuscirà a rimontare negli ultimi 180 minuti il punto di distacco da Pisa, Venezia e Ascoli che si contendono al momento l’ottavo e ultimo posto ai playoff. Nel caso la squadra di Inzaghi dovesse riuscire ad accedere agli spareggi promozione, il francese salterebbe la prima partita in programma.

Reggina, stangata per Menez

Un problema in più per Inzaghi che deve già fare i conti con la doppia penalizzazione che ha fatto uscire la Reggina dalla zona promozione.

Ora i calabresi devono vincere le prossime due partite contro il Bari (quasi sicuro del terzo posto) e l’Ascoli. Contro i pugliesi mancherà anche Majer, anche lui squalificato. Il giudice sportivo ha inoltre stoppato per una giornata anche Altare (Cagliari), Brunori (Palermo), Calo (Cosenza), Casiraghi (Sudtirol), Collocolo (Ascoli), Donnarumma D. (Cittadella), Johnsen (Venezia), Olivieri (Perugia), Schiattarella (Benevento) e Sorensen (Ternana).

Tornando alla Reggina e alla lotta per i playoff, al momento – con Frosinone e Genoa già promosse – sono certe di partecipare agli spareggi per l’ultimo posto utile quattro squadre: Bari, Sudtirol, Cagliari e Parma. Gli altri due posti saranno contesi da 8 squadre, racchiuse in cinque punti. Dal Palermo, settimo, alla Ternana, quattordicesima, tutte – con ovviamente probabilità diverse – hanno la possibilità di continuare a sognare la Serie A. La Reggina dovrà farlo senza Menez.