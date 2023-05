160 milioni ed effetto domino: Lukaku lascia l’Inter ma resta in Serie A

Il Napoli potrebbe dare il via a un effetto domino clamoroso in Serie A: la richiesta è monstre, l’Inter rischia la delusione cocente

Il Napoli ha vinto lo scudetto, ma inevitabilmente il futuro del club e della squadra nei prossimi mesi è già argomento di strettissima attualità. Troppe cose rischiano di cambiare per la società di De Laurentiis in tutti gli ambiti. In primis tutti gli indizi portano all’addio di Cristiano Giuntoli dopo otto anni, con il suo conseguente approdo alla Juventus.

Al suo posto è pronto già Beppe Accardi, ora ds dell’Empoli considerato tra i giovani migliori del panorama nazionale. Con il presidente dei toscani Corsi che ha già fatto capire di avere paura di perderlo in nome di una big. Con Giuntoli anche il destino di Luciano Spalletti, per quanto la sua permanenza sia ancora più che possibile, non è assolutamente chiaro. E poi ovviamente i big in campo protagonisti dello storico terzo scudetto. Se Kvaratskhelia dovrebbe restare, in bilico ci sono gli altri due grandi protagonisti insieme al georgiano, a Lobotka e Di Lorenzo. Ci riferiamo a Kim Minjae e Victor Osimhen. Il primo ha una clausola e tanti estimatori in Premier, il secondo ha gli occhi di diverse big ma un prezzo esorbitante. In questi giorni il nigeriano insieme al suo agente è stato a Parigi e, come scrive ‘Il Mattino’, proprio il PSG è uno dei club più interessati. Di recente sono stati registrati sondaggi molto seri da parte dei francesi, ma anche Newcastle, Everton e soprattutto Manchester United sono pronti a fare follie.

Il PSG piomba su Osimhen, il Napoli vuole 160 milioni: suggestione Lukaku

Tutti, si legge sul quotidiano, pronti a garantire al prossimo capocannoniere della Serie A un ingaggio monstre da 10 milioni a stagione più bonus. Con i Red Devils in pole perché in corsa da tempo. Osimhen dovrebbe decidere il suo futuro entro sessanta giorni, tempo limite stabilito da De Laurentiis, prima del ritiro estivo, in modo di avere tempo sufficiente a sostituirlo a dovere.

Qui entrano in gioco le cifre: la richiesta del patron azzurro non è inferiore a 160 milioni di euro. Non uno di meno. In queste ore e nei giorni scorsi l’indiscrezione sul Chelsea pronto a offrire Romelu Lukaku come contropartita per arrivare a Osimhen. Mentre al Napoli piace Broja dei Blues, anche se ha avuto un infortunio complicato e ADL non vorrebbe rischiare. Il belga potrebbe tornare dall’Inter per questioni economiche, anche se Osimhen non dovesse andare a Londra potrebbe diventare una pista papabilissima per i partenopei. Il profilo sarebbe ideale, per qualità e caratteristiche, e i soldi – con un incasso del genere – non sarebbero un grosso problema.

Facendo anche leva sulla necessità da parte del Chelsea di liberarsene. De Laurentiis tratterrebbe volentieri il suo bomber, ma senza ovviamente follie eccessive con ingaggi a due cifre. E allora, con un contratto ancora fino al 2025 e il rischio di entrare nell’ultimo anno, una separazione in estate a cifre pazzesche potrebbe essere la soluzione giusta che renderebbe tutti contenti. Il PSG può scatenare l’effetto domino anche in Serie A, con Lukaku – perché no – ‘investito’ ma di nuovo in Italia anche se con un’altra maglia. E l’Inter con i suoi tifosi, ovviamente, delusi.