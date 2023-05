Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 9 maggio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 9 maggio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 9 maggio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’, per la vigilia del derby di Champions tra Milan e Inter, apre con il pronostico di Vieri: “La vince chi passa“. Di spalla, la situazione della Juventus, che da un lato si prepara a ripartire dal ds fresco scudettato (“Giuntoli superstar. La Juve in pressing prepara l’offerta”) e dall’altro è preoccupata per la nuova penalizzazione in arrivo (” ‘C’è stata slealtà’. Penalità ridotta ma Europa a rischio”).

Il ‘Corriere dello Sport’, sulle motivazioni del Collegio di garanzia del Coni che tornano a far tremare i bianconeri, titola con “Juve, torna la stangata. In arrivo almeno 9 punti di penalizzazione“. Al centro, le ultime di mercato, con il futuro di Mourinho alla Roma sempre più in bilico: “Mou nella lista del Psg è in corsa con Zidane“. In basso, il titolo dedicato alla vigilia di Champions: “Pioli-Inzaghi, l’Europa vi salva“.

Su ‘Tuttosport’ le motivazione del Collegio di garanzia del Coni vengono accolte con un preoccupato “Juve, ti levano l’Europa!“. Intanto, tiene banco quanto accaduto a Bergamo: “Vlahovic, bufera su Gasp“. La doppia semifinale di Champions tutta italiana intanto ha una favorita ben precisa: “Capello e Figo: Inter!“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di martedì 9 maggio 2023

All’estero, però, si guarda alla prima semifinale di Champions, quella che avrà luogo stasera, tra Real Madrid e Manchester City. E per la nostra rassegna estera ovviamente stamani ci rivolgiamo in Spagna e in Inghilterra.

In Spagna, ‘As’ mette in prima pagina i volti di Vinicius e Haaland in sfida tra loro: “Un mago y una maquina“. Il ‘Daily Express’ invece spinge sulla voglia di rivalsa di Guardiola dopo la beffa dello scorso anno: “Revenge? Get real“.