Obiettivi di mercato del Napoli: possibili acquisti per la prossima stagione

Il Napoli è campione d’Italia e ora l’obiettivo è quello di costruire un ciclo vincente; ecco le possibili mosse sul mercato dei partenopei.

Un sogno diventato realtà; il Napoli, con l’uno a uno sul campo dell’Udinese, ha avuto la matematica certezza di essere campione d’Italia.

Scudetto meritatissimo con i partenopei che hanno dominato il campionato dall’inizio alla fine; una squadra bella da vedere e capace di sovvertire i pronostici di inizio anni in cui i ragazzi di Spalletti erano considerati anche fuori da una qualificazione Champions.

Napoli festeggerà per diversi mesi; nel frattempo, però, la società sta anche pensando alla prossima stagione e ai possibili colpi da fare per rinforzare, nel migliore dei modi, una rosa che vuole iniziare un ciclo vincente.

Possibili acquisti Napoli: occhio alla situazione Hjulmand

E’ chiaro come parlare adesso di mercato sia decisamente prematuro; la società, come tutto il popolo partenopeo, vuole godersi una festa attesa più di trent’anni.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Hjulmand, centrocampista del Lecce che sta disputando una stagione di altissimo livello.

In un club che sta lottando per la salvezza, il classe 1999 sta facendo vedere di avere i crismi per potersi imporre in un club con ambizioni molto più importanti.

Il giocatore sembra aver attirato l’interesse di diversi club e, proprio per questo, portarlo al Napoli non sarà una missione semplice.

Per quanto riguarda le corsie sembra che il club sia interessato a Grimaldo; il terzino, in forza al Benfica, ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno.

Terzino sinistro dotato di grande corsa e con una propensione offensiva decisamente marcata.

Grimaldo offre un supporto costante grazie alla sua capacità di fornire un numero importante di assist.

Da monitorare anche la situazione Ziyech destinato, nel prossimo mercato estivo, a lasciare il Chelsea.

Esterno offensivo che può ricoprire anche il ruolo di trequartista, garantirebbe un notevole salto di qualità al Napoli portando anche una buonissima dose di esperienza internazionale. Aspetto da non sottovalutare considerando la voglia, dei partenopei, di alzare l’asticella a livello internazionale.

Bisogna sottolineare una cosa molto importante; al momento si tratta di semplici indiscrezioni di mercato senza nessun riscontro.

Trattative mercato Napoli: i colpi

Uno dei centrocampisti più desiderati, in vista del prossimo mercato estivo, è senza ombra di dubbio Frattesi; il giocatore del Sassuolo, grazie alle sue prestazioni, ha attirato l’interesse di diversi club.

Secondo le ultime indiscrezioni, oltre a Roma e Juventus, sul centrocampista azzurro ci sarebbe anche il Napoli.

Nel 4-3-3 di un tecnico come Spalletti, Frattesi si troverebbe a meraviglia e potrebbe completare il suo processo di crescita.

La prossima sessione estiva di mercato si preannuncia infuocata in casa Sassuolo; il club neroverde, molto probabilmente, si troverà di fronte diverse offerte per Frattesi.

A livello offensivo sembra esserci l’interesse per Beto, attaccante dell’Udinese e uno dei migliori giocatori nella stagione dei friulani.

Attaccante fisico, forte nel gioco aereo e con una discreta tecnica; qualora il Napoli dovesse perdere uno dei tre centravanti, Beto potrebbe essere la giusta alternativa.

Obiettivi calciomercato Napoli in porta

In porta il titolare, nella prossima stagione, sarà ovviamente Meret; l’estremo difensore, che sembrava poter lasciare Napoli nella scorsa sessione estiva di mercato, è rimasto diventando un punto fermo della rosa di Spalletti.

Il Napoli, come abbiamo detto, vuole aprire un ciclo vincente; proprio per questo l’idea sembra essere quella di alternare Meret a Vicario.

Il portiere dell’Empoli è, senza nessun dubbio, uno dei migliori nel suo ruolo ed è destinato ad andare in una grande squadra

Quali giocatori compra il Napoli in difesa

Per quanto riguarda la difesa, il club partenopeo sembra aver messo gli occhi su Doekhi, difensore dell’Union Berlino capace di mettersi in mostra in questa stagione.

Classe 1998, forte fisicamente, abile in marcatura e molto pericoloso nell’area di rigore avversaria. A livello economico, il prezzo sembra aggirarsi intorno ai quindici milioni di euro.

Il suo innesto aumenterebbe la qualità di un reparto che ha trovato, in questa stagione, in Kim-Rrahmani una coppia praticamente perfetta.

Sembra dalla Germania potrebbe arrivare il rinforzo difensivo per il Napoli; oltre a Doekhi, infatti, occhio alla situazione Mavropanos.

Difensore dello Stoccarda, è un giocatore molto strutturato fisicamente e pericoloso nel gioco aereo; ha avuto anche un passato nell’Arsenal e perciò ha una buonissima esperienza a livello internazionale.

In questo caso il prezzo potrebbe essere intorno ai diciassette milioni di euro. Per quanto riguarda Ndicka, invece, il Napoli non sembra interessato al centrale difensivo.

Obiettivi Napoli a centrocampo

Passiamo, ora, al centrocampo; abbiamo parlato di Hjulmand e di Frattesi; i partenopei, però, hanno anche altri obiettivi per rinforzare la rosa di Spalletti in mezzo al campo.

Uno dei possibili nuovi innesti è Aouar, centrocampista del Lione con il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno.

Giocatore intelligente tatticamente, dinamico e con la possibilità di essere impiegato anche a ridosso della punta.

Sul classe 1998 è forte anche l’interesse della Roma; i giallorossi seguono Aouar da tempo ma è probabile che debbano fare i conti con i nuovi campioni d’Italia.

Una stagione non semplice quella di Vranckx con la maglia del Milan; impiegato con il contagocce ha faticato a dimostrare le sue qualità all’interno della rosa di Pioli.

Nonostante questo, però, sul giocatore sembra esserci l’interesse del Napoli; sotto la guida di Spalletti potrebbe finalmente mostrare tutto il suo valore.

Parliamo di un centrocampista difensivo, abile nel dare una mano alla retroguardia e molto dinamico. Può essere impiegato sia in un reparto a due sia in un centrocampo con tre elementi.

Chiudiamo il discorso centrocampo con il nome di Thiago Almada, giocatore in forza all’Atlanta United.

Si tratta di un classe 2001 dotato di enorme tecnica e con la possibilità di essere impiegato anche come mezzala offensiva e come trequartista alle spalle della punta.

Napoli potrebbe essere il posto ideale dove crescere considerando la presenza di un tecnico come Spalletti capace

Obiettivi mercato Napoli in attacco

Anche in avanti ci sono diverse voci di mercato e uno di queste riguarda Boniface, attaccante dell’Union Saint-Gilloise la squadra rivelazione dell’Europa League.

Fisico, tecnico e con un buon senso del gol potrebbe andare a rinforzare il reparto offensivo dei partenopei.

Molto più difficile, invece, la voce su Hojlund; l’attaccante dell’Atalanta è stata una rivelazione in questa stagione di Serie A.

Veloce, forte fisicamente, tecnico e assolutamente letale all’interno dell’area di rigore. Parliamo di un centravanti destinato a diventare uno dei migliori nel suo ruolo;

L’Atalanta, per cedere il proprio attaccante, è intenzionata a chiedere una cifra decisamente importante e proprio per questo la trattativa sembra molto complessa a meno di una cessione di Osimhen.

Andiamo a ripetere come al momento sono semplici indiscrezioni di mercato

Quanto può spendere sul mercato

A differenza dell’ultima sessione di mercato, il Napoli (l’estate prossima) può permettersi un mercato più importante dopo la vittoria dello scudetto e la qualificazione alla Champions League.

Partendo dal presupposto che i partenopei riusciranno a tenere tutti i big, è possibile pensare ad un Napoli con (circa) cinquanta milioni di euro da spendere nella prossima sessione estiva di mercato.

I tre giocatori che vuole Spalletti

Spalletti è un tecnico che non si accontenta mai e cerca di migliorarsi per raggiungere obiettivi sempre più importanti.

E’ possibile pensare che, per migliorare la rosa del Napoli, il tecnico voglia tre giocatori (uno per reparto).

Fare dei nomi è molto difficile ma la società partenopea è pronta a costruire una rosa ancora più forte e che possa essere competitiva anche a livello internazionale.

Possibili cessioni Napoli: le big europee tentato Osimhen, Kvaratskhelia e Kim

Una delle principali paure dei tifosi partenopei riguarda il discorso cessioni; sono diversi, infatti, i big che potrebbero lasciare Napoli in caso di offerte di un certo livello.

Ma andiamo con ordine; la prima situazione spinosa è quella di Zielinski, centrocampista con il contratto in scadenza nel giugno 2024.

Parliamo di un giocatore molto importante per la rosa partenopea vista la sua incredibile capacità nell’inserimento e nel tiro da fuori.

Altro giocatore a rischio cessione è Lozano; l’esterno offensivo ha avuto un rendimento realizzativo non ottimale e questo potrebbe essere decisivo per il futuro dell’attaccante.

E’ chiaro, però, che i tifosi bianconeri sono preoccupati all’idea di perdere i tre migliori giocatori presenti in rosa.

Per la difesa parliamo, ovviamente, di Kim; il centrale, arrivato tra lo scetticismo generale, ci ha messo decisamente poco a diventare il leader della difesa partenopea.

Forte fisicamente, veloce, abile in impostazione e nel gioco aereo. Non possiamo poi non parlare di Kvaratskhelia, vera e propria rivoluzione di questa Serie A.

Giocatore rapido, abile nell’uno contro uno e capace di costruire costantemente la superiorità numerica.

Chiudiamo con Osimhen, attaccante che ha trascinato il suo Napoli a suon di gol. Sotto la guida di Spalletti (come successo in passato a Dzeko) ha vissuto una stagione meravigliosa dal punto di vista realizzativo. Centravanti completo che fa gola a molte squadre.

Il mercato non è ancora iniziato ma le big europee sono pronte a far vacillare, a suo di milioni, la volontà del Napoli di non far partire i suoi uomini migliori.