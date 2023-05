Nuovo attacco a Vlahovic: “Stategli alla larga”

Dusan Vlahovic al centro di un nuovo caso con un attacco diretto all’attaccante serbo: “Meglio stargli alla larga”

Nel corso dell’ultima giornata di campionato contro l’Atalanta è stato bersagliato da insulti razzisti, a cui ha risposto con il gol. Ora Massimiliano Allegri si augura di avere a disposizione un Dusan Vlahovic pronto per questo finale di stagione.

Una stagione certamente complicata per il centravanti serbo, che è spesso finito nel mirino della critica. Quello del serbo contro i bergamaschi è stato solo il decimo gol in campionato (13esimo stagionale) e per Vlahovic si è parlato anche di un futuro lontano da Torino. Il centravanti infatti ha estimatori in Premier League e da Oltremanica sottolineano in particolare l’interesse dell’Aston Villa.

Agbonlahor duro con Vlahovic: “Se fatica in Italia figuriamoci in Premier”

Il club di Birmingham può contare su ingenti disponibilità economiche e con Unai Emery alla guida ha grandi ambizioni in vista della prossima stagione.

Sulla possibilità di un approdo di Vlahovic in Premier League, ha parlato però Gabriel Agbonlahor, ex attaccante proprio dei ‘Villans’ che ha ‘Football Insider’ ha bocciato senza mezzi termini l’eventuale acquisto del centravanti classe 2000. “E’ difficile da giudicare perché ha dimostrato di essere un top alla Fiorentina, mentre alla Juventus ha fatto molta fatica e non ha funzionato. Lo voleva l’Arsenal, ma sono sicuro che ora a Londra siano felici di non averlo acquistato. Non sembra proprio che sia riuscito a fare quel passo in più” ha affermato Agbonlahor.

Per l’ex attaccante dell’Aston Villa, Vlahovic non sarebbe quindi adatto al calcio inglese: “Se sta facendo tutta questa fatica in Italia, come potrebbe cavarsela in Premier League? E’ molto più difficile. Penso che il club debba stare alla larga e debba guardare a qualcun altro, soprattutto visti i tanti soldi che verrebbero messi sul piatto”.