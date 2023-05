Non solo Del Piero, un’altra bandiera pronta a tornare alla Juve

La Juventus cambierà più di qualcosa in dirigenza, anche un altro ex capitano si candida: “Ma che sia ruolo operativo”. Poi su Allegri e Pogba

La Juventus è arrivata all’ennesimo momento decisivo della stagione. Dopo la bella vittoria di Bergamo con l’Atalanta, è pronta a giocarsi la finale di Europa League nel doppio confronto con il Siviglia. Al Gewiss una buona prestazione, in cui Allegri ha ritrovato anche qualche giocata in più da parte di Paul Pogba, che tanto è mancato.

“Purtroppo la sua annata è stata condizionata da troppi problemi. Ha attraversato una vicenda tremenda come quella del sequestro in famiglia, che dev’essere stata veramente dura: mi auguro che, al di là dei problemi fisici, possa ritrovare innanzitutto un equilibrio mentale. Anche nei pochi minuti in cui viene impiegato e pur non stando bene fisicamente, la sua qualità si vede all’istante dai passaggi e dalle giocate”, racconta Claudio Marchisio. L’ex centrocampista della Juve è stato intervistato da ‘Tuttosport’, parlando della stagione dei bianconeri. E tornando anche all’eliminazione dalla Champions, per cui ora aumenta il rammarico vista la semifinale tra Inter e Milan: Se si guarda al girone l’eliminazione è stata molto grave. La Juventus ha in rosa dei campioni d’Europa e dei campioni del mondo: l’organico è molto forte”.

Marchisio: “Eliminazione dalla Champions grave. Ritorno alla Juve? A disposizione”

Tra i responsabili più criticati ovviamente Massimiliano Allegri. Del suo futuro si parla tempo e si continuerà a parlare, anche se con un 2023 di ottimo livello sembra essersi guadagnato complimenti e conferma. “L’uscita dalla Champions avrebbe anche potuto portare a un cambiamento in inverno, soprattutto perché c’era la pausa per i Mondiali. Da lì in poi, però, credo che debba essere riconosciuta ad Allegri – dice Marchisio – la capacità di tenere la squadra intatta, al di là di quello che si è visto a livello di gioco. L’ambiente è stato bravo a non sfaldarsi, sarebbe bastato veramente poco, anche se da tifoso non la posso reputare una stagione sufficiente”.

Poi c’è la questione dirigenziale ovviamente. Serve un rimpasto, l’ingresso di nuove figure professionali dal direttore sportivo alla bandiera alla Nedved con un ruolo operativo. Da mesi si parla di Del Piero, poi Chiellini. E se fosse invece Marchisio? “Qualsiasi ex che abbia voglia di tornare in società dovrebbe farlo per essere operativo, non per una mera questione di immagine – risponde il ‘Principino’ -. Non ho ricevuto nessuna chiamata, ma se ci dovesse essere bisogno sarei sempre disponibile”.