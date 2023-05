“Nessun dubbio”, l’annuncio sul futuro di Milinkovic-Savic

Sergej Milinkovic-Savic nell’occhio del ciclone per il mercato e non solo, sul futuro del serbo arriva un annuncio ben preciso

8 gol e 8 assist in questa stagione fin qui per Sergej Milinkovic-Savic, un rendimento di discreto livello ma, visto il personaggio, un po’ sotto media. Il centrocampista serbo negli anni aveva abituato a numeri un po’ diversi e in generale non è molto brillante di recente, con i rumours sul suo futuro che sono contestualmente aumentati.

Nelle ultime uscite con la maglia della Lazio, il ‘Sergente’ non si è espresso sempre al massimo e in generale in tutto il 2023 non è stato globalmente all’altezza della sua fama. Da lui, l’ambiente biancoceleste si aspetta un pronto riscatto per le ultime quattro gare, per concludere al meglio il campionato e centrare il ritorno in Champions League. Settimane decisive naturalmente non soltanto per il futuro del club capitolino ma anche del giocatore stesso, che sono legati a doppio filo.

Milinkovic-Savic, la data decisiva per il futuro

E’ intervenuto, intervistato dal ‘Corriere dello Sport’, Mateja Kezman, agente del giocatore, che ha difeso il suo assistito dalle recenti critiche e ha fatto chiarezza su ciò che sarà nel prossimo futuro.

“Le parole usate per discutere Milinkovic sono una vergogna – ha affermato, non usando mezzi termini – C’è chi è interessato a creare problemi. E’ vero, non sta vivendo il suo momento migliore, ma è solo un uomo, può starci un momento di down. Non si metta in dubbio il suo impegno per la Lazio, in queste ultime quattro partite vuole dare il massimo e nessuno ha il diritto di giudicarlo”. Sulle voci di mercato, Kezman è stato ancora più netto: “Ogni giorno sentire storie sul contratto e sul futuro è molto poco carino sia per me che per lui. Con Lotito abbiamo parlato molte volte, si è già stabilito di far finire la stagione, poi avremo tempo per parlare di tutto”. La Juventus, che segue il giocatore da tempo e a un anno dalla scadenza del contratto fiuta l’occasione, osserva molto interessata.