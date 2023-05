Maldini, nemico ‘interno’ per il super colpo a zero: “Non deve andare al Milan”

Paolo Maldini a caccia di parametri zero: il ds di uno dei giocatori più importanti lo spinge lontano dai rossoneri

Il Milan si prepara ad affrontare il derby dei derby non senza ansie. La prima è ovviamente dovuta all’assenza probabilissima di Rafael Leao. Il fatto che il portoghese sia o meno in campo almeno nella gara di andata di domani potenzialmente sposta parecchio l’ago della bilancia.

E al tempo stesso la squadra di Pioli dovrà poi andare a giocare sabato in casa dello Spezia che deve salvarsi. I rossoneri hanno nel mirino la Champions che attualmente è lontana due punti, quelli che li separano proprio dall’Inter. Dal piazzamento in classifica dipenderanno anche le strategie di mercato di Maldini e Massara. Il dt del Milan, si sa, cerca anche delle occasioni importanti a parametro zero. Tra questi uno dei nomi accostati è quello di Daichi Kamada, giapponese in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Su di lui però la concorrenza è forte e nelle ultime ore si è parlato anche dell’interesse del Napoli. Oltre ad altri club esteri.

Milan, Bobic (ds Eintracht) spinge Kamada al Benfica

Il ds dei tedeschi Fredi Bobic, però, ha già espresso la sua ‘preferenza’ sulla prossima destinazione di Kamada, un suo vero pupillo: “È il giocatore perfetto per le squadre di Roger Schmidt. Si adatta perfettamente, al 100%. Lui è un allenatore fantastico, mi piace il suo stile di calcio, ha avuto un grande impatto sul Benfica, sul modo in cui gioca la squadra”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eintracht Frankfurt Official (@eintrachtfrankfurt)

Dunque, fosse per Bobic, Kamada vestirebbe già la maglia del Benfica, che è ovviamente tra le società più attente al suo profilo. “Il Benfica – ha detto al quotidiano portoghese ‘A Bola’ – è un grande club, se prendono Kamada, avranno un giocatore di grande valore per il futuro, ma potrebbe anche giocare un ruolo importante nella squadra vincere al Benfica da subito”.