Giovanni Di Lorenzo, chi è il Capitano del Napoli? Moglie, figli, stipendio e rinnovo

Giovanni Di Lorenzo è il Capitano e il simbolo del Napoli del terzo Scudetto ed ecco tutto quello che dovete sapere sul terzino azzurro.

Non era di certo nato con le effigi del predestinato, ma Giovanni Di Lorenzo nel corso della propria carriera ha dimostrato di possedere un enorme talento.

La sua carriera è infatti decollata quando ormai sembrava destinato a una carriera in provincia, dunque scopriamo insieme i momenti più esaltanti della sua vita.

Dove è nato Di Lorenzo?

Giovanni Di Lorenzo è un toscano doc, infatti è nato a Castelnuovo di Garfagnana, un piccolo paesino di poco più di 5000 abitanti in provincia di Lucca.

Età Di Lorenzo, quanti anni ha?

Il Capitano del Napoli è nato il 4 agosto 1993, dunque nel 2023 compirà i 30 anni ed è nel mondo nel grande calcio dal 2004. In totale per lui sono quindi 19 anni.

Quanto è costato Di Lorenzo al Napoli?

Il Napoli ha acquistato ufficialmente Giovanni Di Lorenzo il 7 giugno 2019, quando il club di De Laurentiis ha dovuto sborsare ben 9,8 milioni di Euro, compresi i bonus, per poterlo prelevare dall’Empoli. Questa risulta essere la settima operazione in uscita più redditizia della storia del club toscano.

Che ruolo ha Di Lorenzo?

Giovanni Di Lorenzo è un giocatore molto duttile e che si sa adattare in ogni posizione del campo. Nel settore giovanile della Lucchese si destreggiava come attaccante, ma nel corso della propria carriera ha abbassato sempre di più la propria posizione e oggi è uno dei migliori terzini destri in circolazione.

All’occorrenza non ha problemi a giocare anche sulla fascia sinistra e sia Roberto Mancini in Nazionale che Luciano Spalletti con il Napoli lo hanno anche sfruttato nel ruolo di centrale di difesa.

Numero di maglia di Di Lorenzo

Non ha mai avuto un numero fisso Giovanni Di Lorenzo, infatti con la Reggina iniziò con il 20 per poi passare al 16. In Serie C dovette poi accontentarsi delle varie numerazioni che cambiavano di volta, essendo sempre sequenziali dall’1 all’11.

A Empoli esordì nel 2017-18 con la maglia numero 28, per poi passare in Serie A alla numero 2, mentre da quando è al Napoli è sempre stato fedele alla maglia 22.

Dove giocava Di Lorenzo prima del Napoli?

Di Lorenzo ha avuto diverse esperienze prima di approdare al Napoli e tra i grandi debuttò nel 2009 con la Lucchese in Serie D, quando non aveva ancora 16 anni. L’esordio tra i professionisti avvenne invece il 29 maggio 2011 quando scese in campo con la Reggina in una trasferta con il Sassuolo.

Nel 2012-13 venne prestato per un anno al Cuneo in Serie C, prima di tornare alla Reggina e giocare un anno in B e altri due nella terza divisione. Nel 2015 passò al Matera dove per due anni giocò in Serie C, disputando anche i playoff per essere promossi in Serie B.

Il campionato 2017-18 lo stava per iniziare ancora in Basilicata, ma sul finire del calciomercato venne chiamato dall’Empoli in Serie B. Grande artefice della promozione, fu straordinario nel suo primo anno in Serie A dove segnò ben 5 gol meritandosi così il passaggio al Napoli.

Palmares Di Lorenzo, quanti trofei ha vinto?

Il primo trofeo vinto da Giovanni Di Lorenzo fu il campionato di Serie B della stagione 2017-18. Fu un anno trionfale per il suo Empoli che dominò dall’inizio fino alla fine il campionato, infatti chiuse con ben 13 punti di vantaggio sul Parma secondo.

Già nel suo primo anno a Napoli riuscì a portare a casa un altro trofeo, con la vittoria della Coppa Italia nella finale di Roma contro la Juventus. Di Lorenzo giocò tutti i 120 minuti della sfida, ma non si presentò dal dischetto per battere un calcio di rigore.

Non ci sono dubbi che il titolo più importante della carriera sia quello che ha potuto alzare al celo di Wembley l’11 luglio 2021. La finalissima tra Italia e Inghilterra ha permesso agli Azzurri di tornare campioni d’Europa dopo un digiuno di 53 anni. Di Lorenzo si guadagnò il posto da titolare nel corso del torneo in seguito all’infortunio di Florenzi e contro i Tre Leoni giocò anche in questo caso tutta la partita.

L’ultimo grande trionfo di Giovanni Di Lorenzo è datato 4 maggio 2023 con il primo Scudetto della carriera con la maglia del Napoli. Dato che il trofeo viene consegnato alle squadre in campo solo dalla stagione 2004-05, il toscano sarà il primo Capitano azzurro di sempre ad alzare il trofeo.

Quanti gol ha fatto Di Lorenzo al Napoli?

Nonostante sia un difensore, Giovanni Di Lorenzo ha sempre mantenuto buone medie realizzative da quando è a Napoli. In totale sono 12 in questo momento le sue marcature con gli azzurri, con il primo centro che è stato realizzato contro la Juventus a Torino, ma il 3-3 venne vanificato a tempo scaduto da un autogol di Koulibaly.

Per trovare il primo gol in campo internazionale ha invece dovuto aspettare la stagione 2022-23, quando anche lui è entrato nel tabellino dei marcatori del trionfale 6-1 contro l’Ajax. Le sue annate con il maggior numero di gol a Napoli sono state la 2020-21 e la 2022-23 con quattro marcature.

Spalletti e Di Lorenzo vanno d’accordo?

Nonostante Luciano Spalletti sia stato molto spesso considerato come un “mangia Capitani”, in realtà con Di Lorenzo ha sempre avuto un grande rapporto. Già nella prima stagione a Napoli dell’allenatore ex Inter, Giovanni aveva speso parole al miele nei suoi confronti, definendolo un allenatore capace di dare tranquillità all’ambiente.

Da quanto Di Lorenzo è il Capitano del Napoli?

Giovanni Di Lorenzo è il Capitano del Napoli dall’estate del 2022, quando divenne il leader della squadra in seguito all’addio di Lorenzo Insigne. Secondo Spalletti è stato molto facile dargli la fascia, in quanto si tratta di un leader ben voluto nello spogliatoio e tutti i suoi compagni sono stati d’accordo con questa decisione.

Stipendio Di Lorenzo, quanto guadagna?

Attualmente Giovanni Di Lorenzo percepisce uno stipendio di 2,4 milioni di Euro a stagione. Le sue prestazioni con il Napoli gli sono già valse nel 2021 un raddoppio dell’ingaggio, infatti nel 2019 aveva inizialmente firmato un accordo da 1,2 milioni di Euro.

Contratto Di Lorenzo, scadenza e rinnovo

Attualmente la scadenza del contratto di Giovanni Di Lorenzo è fissata 30 giugno 2026, ma è previsto un rinnovo. Già da ottobre 2022 si parla di un De Laurentiis pronto a ritoccare verso l’alto l’ingaggio del giocatore e portare la scadenza al 30 giugno 2028. In questo modo potrebbe chiudere la carriera a Napoli.

Patrimonio Di Lorenzo

Difficile stabilire quanto possa essere attualmente il patrimonio di Giovanni Di Lorenzo, ma si può fare una stima di quanto ha guadagnato negli ultimi anni. All’Empoli aveva siglato infatti un contratto da 300 mila Euro a stagione e vi è rimasto per due anni. Per altrettante stagioni ha guadagnato 1,2 milioni a Napoli e da un paio di annate percepisce 2,4 milioni di Euro. Dunque dal 2018 a oggi, solo per quanto riguarda la quota fissa, ha percepito 7,8 milioni di Euro.

Clarissa Franchi, chi è la moglie di Di Lorenzo? Età, foto, Instagram

Giovanni Di Lorenzo ha la fortuna di avere accanto a sé la bellissima Clarissa Franchi, una ragazza acqua e sapone che ha sempre cercato di tutelare la propria privacy. Di lei si sa solo che è toscano proprio come il marito e che nel 2019 si è laureata in Linguistica e Traduzione con un bel 110 e Lode.

Dopo diversi anni di fidanzamento i due si sono sposati nel giugno del 2022, al termine di una cerimonia abbastanza intima.

Azzurra e Carlotta, i figli di Di Lorenzo

Il Capitano del Napoli ha due splendide bambine, con la primogenita che è Azzurra, nata nel 2020. Nel 2023 invece non solo ha potuto festeggiare lo Scudetto con il Napoli, ma a febbraio dello stesso anno è nata anche la sua seconda principessa Carlotta.