Figo non ha dubbi e consiglia Inzaghi: “Sarà l’uomo derby”

Domani la prima sfida delle due semifinali di Champions League tra Inter e Milan: il pronostico di Luis Figo sull’Euroderby

Vigilia del primo round del derby delle semifinali di Champions League tra Milan e Inter. Domani sera al ‘Meazza’ l’andata del doppio incrocio che vale la finalissima di Istanbul.

Grande attesa a Milano e non potrebbe essere altrimenti per la stracittadina milanese, che torna in Champions dopo le sfide del 2003 e 2005. Sul derby di Champions si è espresso un ex del calibro di Luis Figo, che ha indossato la maglia nerazzurra dal 2005 al 2009: “Sai cosa mi aspetto perché io sono stato fiero di indossare la maglia dell’Inter e sono orgoglioso che adesso il calcio italiano abbia due semifinaliste in Champions oltre al Napoli che ha fatto grandi cose in Europa prima di essere eliminato nei quarti di finale“, le parole dell’ex Pallone d’Oro dai ‘Laureus awards’ come riportato da ‘Tuttosport’.

Milan-Inter, Figo non ha dubbi: Lautaro Martinez decisivo nell’Euroderby

Un derby sfugge sempre ai pronostici, anche se la squadra di Inzaghi si avvicina meglio alle due semifinali: “Nelle stracittadine di Milano tutto può succedere. Ne ho giocati tanti e sono stati tutti tirati e tesi come incontri. Mi aspetto due match bellissimi. All’Inter ho avuto un’esperienza fantastica e le auguro di arrivare in finale”.

Chi sarà determinante nel derby? Figo un nome ce l’ha: Lautaro Martinez. Il portoghese esalta il campione del mondo: “Il giocatore decisivo per Inzaghi? Quelli che solitamente hanno la maggiore importanza come gol segnati e dunque dico Lautaro. I dettagli in Champions sono determinanti e l’argentino può essere l’uomo giusto. È maturato e ha personalità”.