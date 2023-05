Decisione UFFICIALE: sconfitta a tavolino e retrocessione

E’ incredibile quanto accaduto nel match decisivo per la retrocessione: una sostituzione di troppo e scatta la sconfitta a tavolino

E’ il momento dei verdetti per tutti i campionati di calcio, in Italia e all’estero. La Serie A qualche ‘sentenza’ l’ha già data con il Napoli che festeggia il suo terzo scudetto e la Sampdoria che saluta il massimo campionato e spera di poter ripartire dalla Serie B, considerata la complicata situazione societaria.

Nel campionato cadetto, invece, a far festa sono Frosinone e Genoa, neo-promosse. Ma non ci sono soltanto le serie maggiori ad essere arrivate nella fase decisiva della stagione. Anche nei campionati inferiori e in quelli giovanili, le ultime partite sono fondamentali per capire quale sarà il destino delle varie compagine. Da questo punto di vista, è clamoroso quanto accaduto in campo in uno spareggio per la salvezza: il playout del campionato Juniores Regionale A Under 19 lombardo ha avuto un epilogo davvero senza precedenti.

Una partita conclusa sull’1-1 ma il cui risultato è stato poi cambiato dal giudice sportivo: sconfitta a tavolino a retrocessione per una sostituzione di troppo.

Una sostituzione di troppo: sconfitta a tavolino e retrocessione

La partita in questione è quella tra Club Milanese e La Spezia, playout di ritorno del Girone E del campionato Juniores Regionale lombardo riservato agli Under 19.

La partita di andata ha visto il La Spezia vincere 1-0, mentre la gara di ritorno – disputata sul campo del Club Milanese – era sull’1-1. I padroni di casa erano impegnato nel forcing finale quando un calciatore ospite è stato costretto a chiedere il cambio per infortunio. Richiesta immediatamente eseguita, con la sostituzione fatta subito dal proprio allenatore. Peccato però che il La Spezia avesse già fatto le cinque sostituzioni consentite dal regolamento.

Superando il numero massimo di cambi, il giudice sportivo ha sanzionato la squadra con la sconfitta a tavolino. Una decisione che ha deciso lo scontro salvezza con il Club Milanese che ha conservato la categoria e il La Spezia retrocesso nella serie inferiore.