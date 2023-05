Conte scuote la Serie A: scelto il nuovo club

L’allenatore leccese si ritrova senza contratto dopo aver rescisso il suo accordo con il Tottenham lo scorso marzo

Sarà senz’altro Antonio Conte uno dei tecnici più ambiti sul mercato in vista della prossima estate. L’allenatore leccese ha infatti interrotto lo scorso marzo il suo rapporto contrattuale con il Tottenham, siglando una rescissione consensuale in seguito ad un periodo turbolento nei rapporti con la società.

In questa fase, comunque, non è da escludere alcuno scenario. Non è da scartare, ad esempio, l’ipotesi di un anno sabbatico da parte dell’ex tecnico di Inter e Juventus. Nell’ultima parte della sua esperienza a Londra, infatti, era stato lo stesso Conte ad evidenziare una sorta di malumore in panchina, causato sia dalla distanza con la moglie e la figlia, che da una serie di eventi spiacevoli che si sono susseguiti negli ultimi mesi.

Sembra comunque probabile che, in caso di ritorno immediato in panchina, l’allenatore voglia ricominciare dal campionato italiano alla ricerca di un nuovo titolo dopo i quattro scudetti già vinti in carriera, tre con la Juventus e uno con l’Inter. Entrambi i club negli ultimi mesi sono stati tra l’altro nuovamente accostati al suo nome, anche se ad oggi risulta quasi indecifrabile quello che sarà il futuro di Allegri da una parte e Inzaghi dall’altra. Entrambi si giocheranno infatti la riconferma in panchina nell’ultimissimo scorcio di stagione.

Calciomercato Roma, addio Mourinho: scelto Antonio Conte

In seguito alle ultime insistenti voci su un addio di José Mourinho dalla Roma, quella giallorossa potrebbe improvvisamente diventare la principale opzione italiana per Conte.

Con la sconfitta dell’ultimo turno nello scontro diretto contro l’Inter, per la Roma l’obiettivo Champions League si è ulteriormente allontanato, riducendo anche le possibilità di una permanenza dello ‘Special One’ nella Capitale. A tal proposito, nel sondaggio odierno è stato chiesto ai tifosi giallorossi quale allenatore vorrebbero vedere in panchina al posto di José Mourinho dalla prossima stagione.

Il più votato su Twitter è stato proprio Antonio Conte, scelto da 38,8% degli utenti. Alle spalle dell’allenatore leccese si sono posizionati Roberto De Zerbi al 25,9%, Thiago Motta al 24,7% e Ruben Amorim con il 10,6%.